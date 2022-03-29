Все новости / Татьяна Власова

Татьяна Власова

Шоу-бизнес
Гастроли театра Станиславского и Немировича-Данченко в Михайловском театре
Гастроли балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко на сцене Михайловского театра 11, 12 апреля - «Чайка»
19 мар 2008 12:20
Шоу-бизнес
Первый российско-греческий симпосий современного искусства.
Проект Дмитрия Михалевского Первый российско-греческий симпосий современного искусства Двадцать первый век словно испытывает человека «на прочность», со всех сторон обрушивая на его голову все новые «вызовы» и проблемы. Но, сетуя на обстоятельства, почему-то забывается мудрость, согласно которой, в своих несчастьях следует винить, прежде всего, себя. Подавляющее большинство текущих проблем находится в гуманитарной сфере. А именно здесь наука оказывается плохим советчиком…
15 ноя 2006 11:24
Шоу-бизнес
«Античный Петербург»
«Античный Петербург» Сегодня! 14 ноября в 17:00 в галерее «Фундус» Дома Кино, (Караванная, 12) состоится открытие выставки «Архе-Начала» графика Петербургских художников. В рамках проекта «Первого российско-греческого Симпосия современного искусства».
14 ноя 2006 11:10
Шоу-бизнес
ПУТЬ К ПОБЕДЕ
28 апреля в корпусе Бенуа Русского музея открывается выставка «Путь к Победе», посвященная 60-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Она составлена из работ художников, бывших не только свидетелями, но и участниками ежедневных трудовых и ратных дел Великой Отечественной. На выставке пр
27 апр 2005 15:20
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