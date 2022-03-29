Татьяна Власова

Первый российско-греческий симпосий современного искусства.

Проект Дмитрия Михалевского Первый российско-греческий симпосий современного искусства Двадцать первый век словно испытывает человека «на прочность», со всех сторон обрушивая на его голову все новые «вызовы» и проблемы. Но, сетуя на обстоятельства, почему-то забывается мудрость, согласно которой, в своих несчастьях следует винить, прежде всего, себя. Подавляющее большинство текущих проблем находится в гуманитарной сфере. А именно здесь наука оказывается плохим советчиком…