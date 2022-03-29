Татьяна Власова

Пианистка вмешалась в конфликт между Юрием Растегиным и Татьяной Власовой.
При жизни артист продал свою часть квартиры бизнесмену Растегину.
Родные и коллеги почтили память артиста.
Петросян утверждал, что умирающий Джигарханян был лишен должного ухода
Актеру пришлось очень нелегко
Та заявила, что актер, возможно, находился под воздействием препаратов
Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что вся история затеяна из-за денег
Последняя супруга выступила с резким заявлением
По словам артиста, он счастлив
22 марта, в 19.00 Детский Интеграционный Театр «Куклы» Литературный театр Олега Попова В основу спектакля положено пять рассказов Исаака Бабеля из его гениального цикла
8 апреля 2010 года арт-галерея «МОНМАРТР» (наб. Канала Грибоедова,33) представит выставку-презентацию LE PORTRAIT Проект галереи МОНМАРТР, состоящий из трех частей, посвящен году Франции
После гастролей Михайловского театра на сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл.
Гастроли балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко на сцене Михайловского театра 11, 12 апреля - «Чайка»
Мама лучшего форварда России раскрыла «МК» в Питере» семейные и футбольные тайны Андрей Аршавин сегодня в «Зените» вне конкуренции.
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. 1 Февраль\ \ На Олимпиаде в Турине чемпионами стали фигуристы Евгений Плющенко,\ Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.
Проект Дмитрия Михалевского Первый российско-греческий симпосий современного искусства Двадцать первый век словно испытывает человека «на прочность», со всех сторон обрушивая на его голову все новые «вызовы» и проблемы. Но, сетуя на обстоятельства, почему-то забывается мудрость, согласно которой, в своих несчастьях следует винить, прежде всего, себя. Подавляющее большинство текущих проблем находится в гуманитарной сфере. А именно здесь наука оказывается плохим советчиком…
«Античный Петербург» Сегодня! 14 ноября в 17:00 в галерее «Фундус» Дома Кино, (Караванная, 12) состоится открытие выставки «Архе-Начала» графика Петербургских художников. В рамках проекта «Первого российско-греческого Симпосия современного искусства».
В конно-спортивном клубе «Комарово» под сенью карельских сосен уже в пятый раз прошел международный турнир класса CDI*** .
28 апреля в корпусе Бенуа Русского музея открывается выставка «Путь к Победе», посвященная 60-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Она составлена из работ художников, бывших не только свидетелями, но и участниками ежедневных трудовых и ратных дел Великой Отечественной. На выставке пр
Девушки, рассказывающие в эфире о новостях спорта, на нашем телевидении уже не редкость. Не каждая из них, правда, замужем за капитаном футбольной команды.