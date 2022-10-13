Лопоухий балагур давно покорил зрителей.
Телеведущий приоткрыл завесу тайны.
Ведущий сделал публичное заявление.
Телеведущий пропал с радаров.
Режиссер программы честно ответила на волнующий всех вопрос.
Телеведущий — один из тех, кого прочат на место занедужившего Александра Маслякова.
Доставалось звезде отечественного шоубиза от актера-острослова не раз.
Галкина на Первом канале уже не ждут.
Заменяя мэтра клуба, телеведущий допустил досадную оплошность.
Ведущий давно стал завсегдатаем знаменитой юмористической программы.
Телеведущий Валдис Пельш ранее заменял Александра Маслякова в 1/8 финала Высшей лиги КВН.
Телеведущая призвала не верить тому, что пишут.
Три года назад ведущему было проведено стентирование сосудов.
Видимо, за место ведущего КВН начинается настоящая борьба
Ведущему провокационного проекта Первого канала не раз приходилось выслушивать в свой адрес оскорбления
Член жюри и участники раньше много лет работали вместе и даже пели в караоке.
20 февраля в клубе Jagger состоится концерт московской рок-группы «Несчастный случай». Группа, появившаяся в начале 80-х на подмостках музыкального театра-студии МГУ, уже не первое
5 сентября в клубе Jagger (пл. Конституции д. 2) состоится концерт группы «Несчастный случай». Как гласит история, группа назвалась таким эпатажным словосочетанием ради прикола.
«Несчастный Случай» Как гласит история, группа назвалась таким эпатажным словосочетанием ради прикола. Музыку начали сочинять подобную названию, и всем это так понравилось, что
14 апреля в Театре Эстрады концерт - съемка Начало в 19.00 Справки, заказ и доставка билетов: 517-11-62 В апреле исполняется пять лет с момента выхода в эфир на телеканале СТС первого отечественного