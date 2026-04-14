1 июня и позже: в России изменили сроки проведения ЕГЭ - вот почему

В России изменили сроки сдачи ЕГЭ. Теперь государственная аттестация будет начинаться летом — 1 июня и позднее, а не в мае, как было раньше. Такую информацию озвучил СМИ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Для выпускников этого года экзаменационный период начнется уже по новым правилам. В Рособрнадзоре поясняют: сдвинув даты начала экзаменов, выпускникам и учителям дали возможность спокойно завершить учебный год, провести торжественные линейки и выпускные. В 2026 году государственную аттестацию будут проходить порядка 750 тысяч человек.
Анзор Музаев сообщил, что решение о переносе аттестации принято в связи с поручением главы государства Владимира Путина.
В настоящее время основная волна ЕГЭ начинается ближе к концу мая. В прошлом учебном году, например, обязательные экзамены по математике и русскому языку проходили 27 и 30 мая соответственно.
Между тем уже на следующей неделе начинается первый, досрочный этап ЕГЭ. Сроки проведения основной волны — с июня до 9 июля. Выпускников призвали не волноваться — они успеют сдать экзамены и получить документы до конца приемной кампании в вузах.
Что касается остальных школьников, то они в этом учебном году будут учиться до 26 мая. По рекомендациям Министерства образования летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа.
