Минимальный набор продуктов за 7,5 тысяч: чем питается среднестатистический пенсионер в России

Остаются ли у пенсионеров деньги на лекарства и платные медицинские услуги?

На среднюю пенсию россияне могут купить 2 кг говядины на кости, столько же рыбы, курицы, 240 г сливочного масла, 20 кг картофеля, 2,5 кг яблок, по 100 г карамели и печенья, рассказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.

Экономист рассказала, что можно купить на среднюю пенсию.

Половина пенсии на продукты: основные траты пенсионеров

По ее словам, в среднем пенсионер тратит на продукты питания половину своей пенсии.

«По данным того же Росстата на март 2025 года, цена за минимальный набор продуктов питания составляет 7,5 тыс. рублей, куда входят основные продовольственные позиции: мясо, рыба, крупа, молочные продукты, яйца, овощи, яблоки, печенье, приправы», — подсчитала Фатхлисламова.

Стоимость минимального набора продуктов составляет 7,5 тыс. рублей.

Примерный среднедневной рацион: скромные возможности пенсионеров

Примерный среднедневной рацион пенсионера по набору, который он может себе позволить, должен состоять из буханки ржаного хлеба, пол-литра молока, одного яйца (раз в два дня), 60 г курицы или рыбы, 30 г вермишели или пшена, 45 г творога с 8 г сметаны.

«Такой пенсионер может позволить себе одно яблоко один раз в три дня, сладости — одну карамельку или печенье за два дня», — отметила Фатхлисламова.

Рацион пенсионера очень скромный.

98% пенсии на товары и услуги: что остается на лекарства?

Она добавила, что фиксированный набор потребительских товаров и услуг включает также расходы на одежду, ЖКХ, некоторые услуги и на март 2025 года оценивается в 24,5 тыс. рублей.

Экономист подчеркнула, что данный набор «съедает» 98% средней пенсии по старости.

У пенсионера почти не остается денег на приобретение необходимых лекарственных препаратов и получения платных лечебных услуг, не говоря уже о покупке прочих «излишеств».

Размер пенсии по старости в 2025 году: средние показатели по России

По данным Соцфонда, средний размер пенсии по старости по России на 1 апреля 2025 года составляет чуть более 25 тыс. рублей.

Выплаты выше среднероссийского уровня наблюдаются в 30 российских регионах из 89. Больше всего пенсию по старости получают на Чукотке — 41,5 тыс. рублей, меньше всего — в Кабардино-Балкарии — 19,1 тыс. рублей.

Показатель Значение / Описание Средняя пенсия по старости ~25 000 руб. Минимальный набор продуктов 7 500 руб. (мясо, рыба, крупы, молочные продукты, яйца, овощи, яблоки, печенье, приправы) Примерный рацион на день Хлеб (1 буханка), молоко (0,5 л), яйцо (раз в 2 дня), курица/рыба (60 г), вермишель/пшено (30 г), творог (45 г), сметана (8 г), яблоко (раз в 3 дня), карамель/печенье (раз в 2 дня) Продукты на среднюю пенсию 2 кг говядины, 2 кг рыбы, 2 кг курицы, 240 г масла, 20 кг картофеля, 2,5 кг яблок, по 100 г карамели и печенья Расходы на продукты 12 500 руб. (половина пенсии) Расходы на товары и услуги 24 500 руб. (почти вся пенсия) Остаток на лекарства и услуги Практически нет Прожиточный минимум для пенсионеров 15 200 руб. Регион с самой высокой пенсией Чукотка — 41 500 руб. Регион с самой низкой пенсией Кабардино-Балкария — 19 100 руб.

Согласно принятым социальным стандартам в России, границей бедности выступает прожиточный минимум. Для пенсионеров на 2025 год он составляет 15,2 тыс. рублей.