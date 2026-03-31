2 шкурки на 1 литр – и через 7 дней хлипкая рассада превратилась в богатырей – дубовые стебли и корни-канаты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Трипсы сгорят в аду: Устраиваю им душ и совершаю ещё 3 действия Полезное
А вы знали, как приготовить мороженое за 1 минуту? Взбиваем 3 продукта - и готово Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

2 шкурки на 1 литр – и через 7 дней хлипкая рассада превратилась в богатырей – дубовые стебли и корни-канаты

Опубликовано: 31 марта 2026 08:26
 Проверено редакцией
Городовой ру
Чем подкормить слабую рассаду томатов

Многие дачники сталкиваются с тем, что рассада томатов вытягивается, стебель становится тонким, а листочки - бледными. Исправить ситуацию поможет правильная подкормка. Хорошее удобрение получается из того, что обычно идет в мусорное ведро. Речь идет о кожуре банана и мандарина.

Как приготовить настой

Возьмите кожуру одного банана и одного мандарина, нарежьте ее кусочками и залейте литром воды. Настаивать смесь необходимо 3 дня. После этого жидкость процедите и разбавьте водой в пропорции 1:2. Готовым удобрением полейте рассаду под корешок 1 раз в две недели.

Польза каждого ингредиента

Банановая кожура дает калий и фосфор. Калий делает стебель толще и плотнее, а фосфор укрепляет корни, заставляет их ветвиться и глубже расти.

Мандариновая кожура работает как защитник. В ней есть природные фитонциды, которые убивают грибок и плесень в почве. Вместе кожура дает сразу 2 эффекта: питание и защиту, сообщает "На даче у деда Егора".

Отзывы дачников

Марина из Подмосковья заявила, что раньше выбрасывала банановую кожуру и даже не задумывалась, что это ценное удобрение.

"Попробовала настой в этом сезоне. Рассада томатов стоит крепкая, стебель толстый, корни мощные. Соседка увидела и тоже теперь так делает", - отметила она.

Андрей из Краснодара добавил, что всегда был против химии на участке, поэтому подкормка на основе кожуры ему понравилась. По его словам, через две недели после полива рассада заметно ожила, а листья стали темно-зелеными.

Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить клубнику.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью