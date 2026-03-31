2 шкурки на 1 литр – и через 7 дней хлипкая рассада превратилась в богатырей – дубовые стебли и корни-канаты

Чем подкормить слабую рассаду томатов

Многие дачники сталкиваются с тем, что рассада томатов вытягивается, стебель становится тонким, а листочки - бледными. Исправить ситуацию поможет правильная подкормка. Хорошее удобрение получается из того, что обычно идет в мусорное ведро. Речь идет о кожуре банана и мандарина.

Как приготовить настой

Возьмите кожуру одного банана и одного мандарина, нарежьте ее кусочками и залейте литром воды. Настаивать смесь необходимо 3 дня. После этого жидкость процедите и разбавьте водой в пропорции 1:2. Готовым удобрением полейте рассаду под корешок 1 раз в две недели.

Польза каждого ингредиента

Банановая кожура дает калий и фосфор. Калий делает стебель толще и плотнее, а фосфор укрепляет корни, заставляет их ветвиться и глубже расти.

Мандариновая кожура работает как защитник. В ней есть природные фитонциды, которые убивают грибок и плесень в почве. Вместе кожура дает сразу 2 эффекта: питание и защиту, сообщает "На даче у деда Егора".



Отзывы дачников

Марина из Подмосковья заявила, что раньше выбрасывала банановую кожуру и даже не задумывалась, что это ценное удобрение.

"Попробовала настой в этом сезоне. Рассада томатов стоит крепкая, стебель толстый, корни мощные. Соседка увидела и тоже теперь так делает", - отметила она.

Андрей из Краснодара добавил, что всегда был против химии на участке, поэтому подкормка на основе кожуры ему понравилась. По его словам, через две недели после полива рассада заметно ожила, а листья стали темно-зелеными.

