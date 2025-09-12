Ноготочки на кухне: петербургская бьюти-индустрия переходит на «домашний формат»

Рынок бьюти-услуг в Петербурге сталкивается с новыми вызовами. Рост числа заказов наблюдается у частных мастеров.
Этот тренд, является тревожным маркером для салонов красоты, так как часть клиентов и мастеров уходят в "домашний формат”.
Растут цены, а не прибыль
Как пишет "ДП", рост среднего чека обусловлен удорожанием материалов — красок, косметики, одноразовых расходников.
Клиенты же, в свою очередь, стараются экономить: сокращают частоту визитов или выбирают базовые услуги.
Фитнес по подписке
Растет и популярность фитнес-услуг. Медианная цена абонементов в фитнес-центры составила 3980 рублей, что на 13% выше прошлогоднего уровня.
Однако, и в этой сфере отмечается рост расходной части.