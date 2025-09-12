Городовой / Город / Ноготочки на кухне: петербургская бьюти-индустрия переходит на «домашний формат»
Ноготочки на кухне: петербургская бьюти-индустрия переходит на «домашний формат»

Опубликовано: 12 сентября 2025 17:03
маникюр на дому
Ноготочки на кухне: петербургская бьюти-индустрия переходит на «домашний формат»
globallookpress/Elena Mayorova

Средний чек за поход в салон теперь составляет около 2000 рублей, что на 12% выше прошлогодних показателей. Этот рост, однако, не означает безусловного процветания индустрии.

Рынок бьюти-услуг в Петербурге сталкивается с новыми вызовами. Рост числа заказов наблюдается у частных мастеров.

Этот тренд, является тревожным маркером для салонов красоты, так как часть клиентов и мастеров уходят в "домашний формат”.

Растут цены, а не прибыль

Как пишет "ДП", рост среднего чека обусловлен удорожанием материалов — красок, косметики, одноразовых расходников.

Клиенты же, в свою очередь, стараются экономить: сокращают частоту визитов или выбирают базовые услуги.

Фитнес по подписке

Растет и популярность фитнес-услуг. Медианная цена абонементов в фитнес-центры составила 3980 рублей, что на 13% выше прошлогоднего уровня.

Однако, и в этой сфере отмечается рост расходной части.

Автор:
Ксения Пронина
Город
