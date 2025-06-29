5 баллов на «Яндекс», но как дела обстоят на самом деле: обзор необычного дизайнерского отеля в центре Петербурга

Санкт-Петербург — город отелей. Но среди сотен предложений сложно найти не просто крышу над головой, а место, которое действительно запомнится. Отели с ярким интерьером и нестандартной подачей здесь — редкость. Один из таких — «Калейдоскоп», расположенный в самом сердце города.

Сеть включает пять небольших бутик-отелей: два на Невском проспекте, по одному на Итальянской, Малой Морской и улице Рубинштейна. Последний особенно интересен: он находится в том самом доме, где в 1980-е располагался легендарный Ленинградский рок-клуб.

Номера оформлены с явным акцентом на современный дизайн. Вместо привычной формулы «стол-стул-кровать» — визуально продуманные интерьеры, оригинальные светильники и интересные элементы декора.

Некоторые номера выходят окнами прямо на Невский проспект, но при этом шумоизоляция позволяет отдыхать в тишине, несмотря на оживлённую улицу за окном.

В функционале отеля — не только стандартный набор удобств, но и детали, редко встречающиеся даже в отелях выше классом: индивидуальные гигиенические наборы с дополнительными принадлежностями, сушилка для обуви, гладильная доска и даже зонт на случай петербургского дождя.

В некоторых номерах установлены мини-кухни и капсульные кофемашины, а в качестве необычного бонуса — колонка с голосовым помощником, которую можно использовать, например, для фона или будильника.

Есть и минусы. Отель расположен на 3–4 этажах исторического здания без лифта — это важно учитывать, особенно если путешествие предполагает тяжёлый багаж или поездку с маленькими детьми. Впрочем, у отеля на агрегаторах и в поисковике стоит оценка 5, а значит постояльцы не обращали на это внимание.

Также не всем может подойти стилистика интерьеров: кто-то назовёт её стильной, а кто-то — мрачноватой. И наконец, цены выше среднего — бутик-формат и расположение в самом центре Петербурга сказываются.

Тем не менее, отель подходит тем, кто ищет не просто комфорт, а атмосферу. Это место, где внимание уделено мелочам, а впечатления остаются дольше, чем бронь.