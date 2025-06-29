Городовой / Общество / 5 баллов на «Яндекс», но как дела обстоят на самом деле: обзор необычного дизайнерского отеля в центре Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Парадная с техническим секретом: как дом Муяки в Петербурге стал символом эпохи Город
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

5 баллов на «Яндекс», но как дела обстоят на самом деле: обзор необычного дизайнерского отеля в центре Петербурга

Опубликовано: 29 июня 2025 10:31
отель
5 баллов на «Яндекс», но как дела обстоят на самом деле: обзор необычного дизайнерского отеля в центре Петербурга
Фото: Городовой.ру

Чем гостей города удивляет «Калейдоскоп».

Санкт-Петербург — город отелей. Но среди сотен предложений сложно найти не просто крышу над головой, а место, которое действительно запомнится. Отели с ярким интерьером и нестандартной подачей здесь — редкость. Один из таких — «Калейдоскоп», расположенный в самом сердце города.

Сеть включает пять небольших бутик-отелей: два на Невском проспекте, по одному на Итальянской, Малой Морской и улице Рубинштейна. Последний особенно интересен: он находится в том самом доме, где в 1980-е располагался легендарный Ленинградский рок-клуб.

Номера оформлены с явным акцентом на современный дизайн. Вместо привычной формулы «стол-стул-кровать» — визуально продуманные интерьеры, оригинальные светильники и интересные элементы декора.

Некоторые номера выходят окнами прямо на Невский проспект, но при этом шумоизоляция позволяет отдыхать в тишине, несмотря на оживлённую улицу за окном.

В функционале отеля — не только стандартный набор удобств, но и детали, редко встречающиеся даже в отелях выше классом: индивидуальные гигиенические наборы с дополнительными принадлежностями, сушилка для обуви, гладильная доска и даже зонт на случай петербургского дождя.

В некоторых номерах установлены мини-кухни и капсульные кофемашины, а в качестве необычного бонуса — колонка с голосовым помощником, которую можно использовать, например, для фона или будильника.

Есть и минусы. Отель расположен на 3–4 этажах исторического здания без лифта — это важно учитывать, особенно если путешествие предполагает тяжёлый багаж или поездку с маленькими детьми. Впрочем, у отеля на агрегаторах и в поисковике стоит оценка 5, а значит постояльцы не обращали на это внимание.

Также не всем может подойти стилистика интерьеров: кто-то назовёт её стильной, а кто-то — мрачноватой. И наконец, цены выше среднего — бутик-формат и расположение в самом центре Петербурга сказываются.

Тем не менее, отель подходит тем, кто ищет не просто комфорт, а атмосферу. Это место, где внимание уделено мелочам, а впечатления остаются дольше, чем бронь.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».