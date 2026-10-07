80 двоен, 300 тысяч студентам и ЗАГС прямо в роддоме: как в Ленинградской области поддерживают будущих мам

«Беременность должна пройти так, чтобы её захотелось повторить». Это не просто красивый слоган к Дню беременных. Это главная цель для региона, отметил губернатор Александр Дрозденко.
К слову, этот добрый праздник в России отмечают дважды в год — 7 апреля и 7 октября, чтобы лишний раз окружить будущих мам заботой и теплом.
Немного счастливой статистики
С начала года в области родилось уже более 9 тысяч детей.
- На свет появились 80 двоен и две тройни.
- Самый популярный возраст для материнства — от 25 до 30 лет.
Здоровье под полным контролем
Чтобы роды прошли спокойно, в регионе создали мощную медицинскую базу. Работает современный перинатальный центр в Гатчине, роддома во Всеволожске и Выборге, а также 23 женские консультации.
Врачи делают упор на профилактику:
- Проверка здоровья. Почти 37% жителей региона уже прошли специальную диспансеризацию репродуктивного здоровья. Это один из лучших показателей в стране.
- Проект «Мамы в фокусе внимания». Врачи выезжают и бесплатно обследуют тех, кому сложно выкроить время на себя. В этом году осмотры прошли 1346 женщин — это многодетные мамы, одинокие матери и те, кто растит детей-инвалидов.
Финансовая выгода: выплаты и пособия
Рождение ребенка — это радость, но и заметные расходы. При регистрации малыша в Ленобласти семьи получают ощутимую поддержку:
- Единовременное пособие: до 66 339 рублей.
- Региональный маткапитал: до 175 тысяч рублей на каждого ребёнка.
- Студенческим семьям (до 25 лет): 300 тысяч рублей.
- Молодым семьям (до 35 лет) при рождении третьего и следующих детей: 300 тысяч рублей.
- Помощь с арендой жилья: молодым родителям компенсируют за наём квартиры от 14 до 21 тысячи рублей каждый месяц.
- Подарок новорождённому: помимо денег, при регистрации ребёнка родителям вручают полезный набор со всеми первыми необходимыми вещами для младенца (или денежную компенсацию за него).
Оформить документы — быстро и без хлопот
Забудьте про долгие очереди. Свидетельство о рождении можно получить прямо в роддоме.
Кабинеты ЗАГС уже открыты:
- в Перинатальном центре Гатчины;
- в роддоме Всеволожска;
- в поликлиниках Мурино, Кудрово и при Ломоносовской больнице.
Также документы можно оформить через МФЦ или вообще не выходя из дома. Уже 17% родителей в регионе регистрируют малышей онлайн — через суперсервис «Рождение ребёнка» на портале Госуслуг.
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