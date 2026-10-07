80 двоен, 300 тысяч студентам и ЗАГС прямо в роддоме: как в Ленинградской области поддерживают будущих мам

С начала года в области родилось уже более 9 тысяч детей.

«Беременность должна пройти так, чтобы её захотелось повторить». Это не просто красивый слоган к Дню беременных. Это главная цель для региона, отметил губернатор Александр Дрозденко.

К слову, этот добрый праздник в России отмечают дважды в год — 7 апреля и 7 октября, чтобы лишний раз окружить будущих мам заботой и теплом.

Немного счастливой статистики

С начала года в области родилось уже более 9 тысяч детей.

На свет появились 80 двоен и две тройни.

Самый популярный возраст для материнства — от 25 до 30 лет.

Здоровье под полным контролем

Чтобы роды прошли спокойно, в регионе создали мощную медицинскую базу. Работает современный перинатальный центр в Гатчине, роддома во Всеволожске и Выборге, а также 23 женские консультации.

Врачи делают упор на профилактику:

Проверка здоровья. Почти 37% жителей региона уже прошли специальную диспансеризацию репродуктивного здоровья. Это один из лучших показателей в стране.

Почти 37% жителей региона уже прошли специальную диспансеризацию репродуктивного здоровья. Это один из лучших показателей в стране. Проект «Мамы в фокусе внимания». Врачи выезжают и бесплатно обследуют тех, кому сложно выкроить время на себя. В этом году осмотры прошли 1346 женщин — это многодетные мамы, одинокие матери и те, кто растит детей-инвалидов.

Финансовая выгода: выплаты и пособия

Рождение ребенка — это радость, но и заметные расходы. При регистрации малыша в Ленобласти семьи получают ощутимую поддержку:

Единовременное пособие: до 66 339 рублей.

до 66 339 рублей. Региональный маткапитал: до 175 тысяч рублей на каждого ребёнка.

до 175 тысяч рублей на каждого ребёнка. Студенческим семьям (до 25 лет): 300 тысяч рублей.

300 тысяч рублей. Молодым семьям (до 35 лет) при рождении третьего и следующих детей: 300 тысяч рублей.

300 тысяч рублей. Помощь с арендой жилья: молодым родителям компенсируют за наём квартиры от 14 до 21 тысячи рублей каждый месяц.

молодым родителям компенсируют за наём квартиры от 14 до 21 тысячи рублей каждый месяц. Подарок новорождённому: помимо денег, при регистрации ребёнка родителям вручают полезный набор со всеми первыми необходимыми вещами для младенца (или денежную компенсацию за него).

Оформить документы — быстро и без хлопот

Забудьте про долгие очереди. Свидетельство о рождении можно получить прямо в роддоме.

Кабинеты ЗАГС уже открыты:

в Перинатальном центре Гатчины;

в роддоме Всеволожска;

в поликлиниках Мурино, Кудрово и при Ломоносовской больнице.

Также документы можно оформить через МФЦ или вообще не выходя из дома. Уже 17% родителей в регионе регистрируют малышей онлайн — через суперсервис «Рождение ребёнка» на портале Госуслуг.

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