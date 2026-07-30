80% укусов — в области, 68% обращений — в городе: как не стать «обедом» в лесах Петербурга и области

Лето — время походов за грибами и прогулок в парках. Но статистика Роспотребнадзора за последнюю неделю июля заставляет насторожиться: за помощью обратились больше тысячи человек.
Рассказываем, где сейчас опаснее всего и что делать, если клещ все-таки укусил.
Где клещи нападают чаще всего?
Цифры говорят сами за себя: 80% всех укусов происходят в Ленинградской области. Если вы собрались на дачу или в лес, будьте начеку.
Топ «опасных» направлений:
- В Петербурге: Курортный (безусловный лидер), Выборгский и Приморский районы.
- В области: Приозерск, Выборг и Бокситогорск.
Интересный факт: чаще всего люди замечают клеща уже вернувшись в город, поэтому 68% пострадавших идут в петербургские поликлиники, хотя «поймали» паразита в лесу.
Не только энцефалит: чего бояться на самом деле?
Многие панически боятся энцефалита, но в нашем регионе гораздо чаще встречается боррелиоз (болезнь Лайма).
- Важно: Если после укуса на коже появилось красное пятно, которое растет и становится похоже на «мишень» (кольцо в кольце) — это повод бежать к врачу. Боррелиоз успешно лечится антибиотиками, если поймать его вовремя.
Главные ошибки: чего нельзя делать
Если вы нашли на себе клеща, забудьте старые «бабушкины» советы:
- Не мажьте его маслом или спиртом. Клещ начнет задыхаться и выплеснет в вашу кровь все токсины и вирусы.
- Не дергайте резко. Головка может оторваться и остаться внутри, вызвав воспаление.
- Не давите его руками. Вирус может попасть в организм через микротрещины на коже.
Как правильно защититься?
Клещи не прыгают с деревьев, они сидят в траве и на кустах.
- Стиль «носки поверх брюк». Выглядит не очень модно, зато эффективно. Клещ всегда ползет снизу вверх.
- Светлая одежда. На ней маленького черного «пассажира» видно сразу.
- Репелленты. Выбирайте те, где написано «акарицидное» (убивает клещей), а не просто отпугивает комаров.
- Осмотры. Проверяйте себя и детей каждые 20 минут. Особое внимание — за ушами, подмышками и под коленями.
Если укус случился: короткий план действий
- Срочно в травмпункт. Там клеща вытащат профессионально.
- Сохраните «врага». Поместите его в баночку с кусочком влажной ватки.
- Сдайте на анализ. Лаборатории проверят, был ли клещ заразен. Это сэкономит вам кучу нервов.
Помните: Вакцинация — самая надежная защита, но делать ее нужно заранее. Если вы не успели привиться в этом году, просто будьте предельно внимательны на прогулках.
Берегите себя и своих близких!
Ранее «Городовой» рассказывал, как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских.