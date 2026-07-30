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80% укусов — в области, 68% обращений — в городе: как не стать «обедом» в лесах Петербурга и области

Опубликовано: 30 июля 2026 23:46
 Проверено редакцией
80% укусов — в области, 68% обращений — в городе: как не стать «обедом» в лесах Петербурга и области
80% укусов — в области, 68% обращений — в городе: как не стать «обедом» в лесах Петербурга и области
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Всего за неделю в медорганизации обратилось 1063 человека.

Лето — время походов за грибами и прогулок в парках. Но статистика Роспотребнадзора за последнюю неделю июля заставляет насторожиться: за помощью обратились больше тысячи человек.

Рассказываем, где сейчас опаснее всего и что делать, если клещ все-таки укусил.

Где клещи нападают чаще всего?

Цифры говорят сами за себя: 80% всех укусов происходят в Ленинградской области. Если вы собрались на дачу или в лес, будьте начеку.

Топ «опасных» направлений:

  • В Петербурге: Курортный (безусловный лидер), Выборгский и Приморский районы.
  • В области: Приозерск, Выборг и Бокситогорск.

Интересный факт: чаще всего люди замечают клеща уже вернувшись в город, поэтому 68% пострадавших идут в петербургские поликлиники, хотя «поймали» паразита в лесу.

Не только энцефалит: чего бояться на самом деле?

Многие панически боятся энцефалита, но в нашем регионе гораздо чаще встречается боррелиоз (болезнь Лайма).

  • Важно: Если после укуса на коже появилось красное пятно, которое растет и становится похоже на «мишень» (кольцо в кольце) — это повод бежать к врачу. Боррелиоз успешно лечится антибиотиками, если поймать его вовремя.

Главные ошибки: чего нельзя делать

Если вы нашли на себе клеща, забудьте старые «бабушкины» советы:

  1. Не мажьте его маслом или спиртом. Клещ начнет задыхаться и выплеснет в вашу кровь все токсины и вирусы.
  2. Не дергайте резко. Головка может оторваться и остаться внутри, вызвав воспаление.
  3. Не давите его руками. Вирус может попасть в организм через микротрещины на коже.

Как правильно защититься?

Клещи не прыгают с деревьев, они сидят в траве и на кустах.

  • Стиль «носки поверх брюк». Выглядит не очень модно, зато эффективно. Клещ всегда ползет снизу вверх.
  • Светлая одежда. На ней маленького черного «пассажира» видно сразу.
  • Репелленты. Выбирайте те, где написано «акарицидное» (убивает клещей), а не просто отпугивает комаров.
  • Осмотры. Проверяйте себя и детей каждые 20 минут. Особое внимание — за ушами, подмышками и под коленями.

Если укус случился: короткий план действий

  1. Срочно в травмпункт. Там клеща вытащат профессионально.
  2. Сохраните «врага». Поместите его в баночку с кусочком влажной ватки.
  3. Сдайте на анализ. Лаборатории проверят, был ли клещ заразен. Это сэкономит вам кучу нервов.

Помните: Вакцинация — самая надежная защита, но делать ее нужно заранее. Если вы не успели привиться в этом году, просто будьте предельно внимательны на прогулках.

Берегите себя и своих близких!

Ранее «Городовой» рассказывал, как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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