80% укусов — в области, 68% обращений — в городе: как не стать «обедом» в лесах Петербурга и области

Всего за неделю в медорганизации обратилось 1063 человека.

Лето — время походов за грибами и прогулок в парках. Но статистика Роспотребнадзора за последнюю неделю июля заставляет насторожиться: за помощью обратились больше тысячи человек.

Рассказываем, где сейчас опаснее всего и что делать, если клещ все-таки укусил.

Где клещи нападают чаще всего?

Цифры говорят сами за себя: 80% всех укусов происходят в Ленинградской области. Если вы собрались на дачу или в лес, будьте начеку.

Топ «опасных» направлений:

В Петербурге: Курортный (безусловный лидер), Выборгский и Приморский районы.

Курортный (безусловный лидер), Выборгский и Приморский районы. В области: Приозерск, Выборг и Бокситогорск.

Интересный факт: чаще всего люди замечают клеща уже вернувшись в город, поэтому 68% пострадавших идут в петербургские поликлиники, хотя «поймали» паразита в лесу.

Не только энцефалит: чего бояться на самом деле?

Многие панически боятся энцефалита, но в нашем регионе гораздо чаще встречается боррелиоз (болезнь Лайма).

Важно: Если после укуса на коже появилось красное пятно, которое растет и становится похоже на «мишень» (кольцо в кольце) — это повод бежать к врачу. Боррелиоз успешно лечится антибиотиками, если поймать его вовремя.

Главные ошибки: чего нельзя делать

Если вы нашли на себе клеща, забудьте старые «бабушкины» советы:

Не мажьте его маслом или спиртом. Клещ начнет задыхаться и выплеснет в вашу кровь все токсины и вирусы. Не дергайте резко. Головка может оторваться и остаться внутри, вызвав воспаление. Не давите его руками. Вирус может попасть в организм через микротрещины на коже.

Как правильно защититься?

Клещи не прыгают с деревьев, они сидят в траве и на кустах.

Стиль «носки поверх брюк». Выглядит не очень модно, зато эффективно. Клещ всегда ползет снизу вверх.

Выглядит не очень модно, зато эффективно. Клещ всегда ползет снизу вверх. Светлая одежда. На ней маленького черного «пассажира» видно сразу.

На ней маленького черного «пассажира» видно сразу. Репелленты. Выбирайте те, где написано «акарицидное» (убивает клещей), а не просто отпугивает комаров.

Выбирайте те, где написано «акарицидное» (убивает клещей), а не просто отпугивает комаров. Осмотры. Проверяйте себя и детей каждые 20 минут. Особое внимание — за ушами, подмышками и под коленями.

Если укус случился: короткий план действий

Срочно в травмпункт. Там клеща вытащат профессионально. Сохраните «врага». Поместите его в баночку с кусочком влажной ватки. Сдайте на анализ. Лаборатории проверят, был ли клещ заразен. Это сэкономит вам кучу нервов.

Помните: Вакцинация — самая надежная защита, но делать ее нужно заранее. Если вы не успели привиться в этом году, просто будьте предельно внимательны на прогулках.

Берегите себя и своих близких!

Ранее «Городовой» рассказывал, как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских.