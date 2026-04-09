90 лет лидерства: как Приморский район меняет лицо Северной столицы

9 апреля Приморский район Санкт-Петербурга празднует 90-летие со дня своего создания. За десятилетия он превратился в один из наиболее быстро развивающихся районов города.
Губернатор Александр Беглов обратился с поздравлениями к жителям Приморского района по случаю юбилея. Район выделили из состава Петроградского именно 9 апреля 1936 года.
В последние годы здесь появилось свыше 50 новых школ и детсадов. Идут обновления молодежных центров и библиотек, а также благоустройство общественных зон — набережной Большой Невки и Аллеи Чернобыльцев.
На Яхтенной улице функционирует самый крупный в России центр адаптивной физкультуры и спорта.
В мае этого года запустят движение по улице Лидии Зверевой. Продвигается возведение трассы М-32, которая свяжет Приморское шоссе с новой М-49.
В районе возводят метро «Каменка» и «Беговая», разрабатывают проект парка в «Каменке», а также всесезонный федеральный курорт «Санкт-Петербург Марина».