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90 лет по человеческим меркам: как отпраздновал юбилей настоящий символ Ленинградского зоопарка

14 мая 2025 23:02
Лев в Ленинградском зоопарке
90 лет по человеческим меркам: как отпраздновал юбилей настоящий символ Ленинградского зоопарка
Городовой ру

Лев появился в зоопарке Петербурга еще котенком и успел покорить сердца горожан.

10 мая в Ленинградском зоопарке отпраздновали 19-й день рождения льва Адама. Для него это уже почтенный возраст: обычно в дикой природе они живут не дольше 10–15 лет, а в неволе могут доживать до 20.

По человеческим меркам ему около 90 лет, поэтому Адам считается настоящим долгожителем, а, следовательно, и символом зоопарка наряду с другими животными.

Из Красноярска в Петербург

Адам приехал в Ленинградский зоопарк еще котенком, всего полгода от роду, из парка «Роев Ручей» в Красноярске. С тех пор он стал любимцем сотрудников и посетителей, он быстро привык к новому дому и чувствует себя здесь отлично, передает МК Санкт-Петербург.

Ежедневно лев съедает около 10 кг мяса, но при этом поддерживает хорошую физическую форму. Он любит играть с бочонками и коробками, а также иногда делает развивающие упражнения.

Подарок для царя зверей

В честь дня рождения для Адама устроили настоящий праздник. Льву принесли куриные тушки, спрятанные в коробки с его портретом. Именинник с интересом отнесся к подарку и с аппетитом его съел.

Царь зверей не одинок, в зоопарке у него есть подруга — это львица Таисия. Спутница Адама тоже разделила угощение со львом и с удовольствием полакомилась в честь дня рождения Адама.

Верная пара

Адам и Таисия — настоящая пара. Они много времени проводят вместе: играют, отдыхают и поддерживают друг друга. Сотрудники зоопарка отмечают, что лев остается спокойным и величественным, несмотря на активность своей подруги. Встретились они именно здесь и стали надежными спутниками друг друга.

Пара дала потомство: у них родилось уже шесть львят, которые уже повзрослели и разъехались по другим зоопаркам.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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