А так ли хорош Кисловодск: реальные плюсы и минусы главной здравницы России

Многие считают Кисловодск, что в Ставропольском крае, настоящей «российской лечебницей». На территории города расположены санатории, много нарзанных источников и чистейший воздух. Но почему тогда туристы не все уезжают довольными? Есть минуты, о которых гид в турагентстве вам точно ничего не скажет.

Плюсы Кисловодска

Конечно же, к плюсам этого курортного города можно отнести прекрасную экологию. Россияне, да и иностранцы, приезжают поправить здоровье, похудеть и в целом отдохнуть от суеты. Погулять можно в Курортном парке. Это 100 гектаров невероятной красоты уникальных растений и деревьев, цветов и трав.

Привлекает туристов и пешие тропы разнообразной протяженностью. Можно выбрать пятикилометровую, а можно пройти и все 20, если на это есть силы. Называется это терренкур.

«Если приехать в Кисловодск дней на 7-10, можно сбросить до 10 килограммов веса за счет терренкура, ванн и питья нарзана. Местная вода обладает дренирующим свойством. Подводный душ-массаж разобьет весь целлюлит», — пишут в Сети россияне.

Также приезжие уверяют, что местное население очень отзывчивое, всегда идет на встречу и помогает в трудной ситуации. Кто-то называет плюсами отдыха в Кисловодске низкие цены, но это утверждение довольно-таки спорное.

Источник фото: Legion-Media

Минусы Кисловодска

Как раз-таки стоимость проживания и питания некоторые туристы считают одним из главных минусов. Люди не понимают, почему за фактически советский сервис они должны платить по цене хорошей «четверки» в Турции.

«В Кисловодске все как в середине 1980-х: старые здания и дороги, никакого сервиса. Красиво только в районе Курортного бульвара и в национальном парке. Во всем остальном это неухоженный, забытый властями город. Кухня в основном кавказская. Шашлык хороший, но нужно покупать его не на Курортном бульваре. Там такие цены, которые в московских ресторанах еще поискать надо», — жалуются туристы.

Источник фото: Legion-Media

Из минусов называют доплату за живую музыку в кафе, хотя за такое гость отдавать дополнительные деньги не должен. Это понятие добровольное. Туалеты везде платные, а картой расплатиться достаточно проблематично. Если собираетесь в Кисловодск, то обязательно берите с собой наличку.

«Наличие толп отдыхающих заметно на каждом шагу: мусор, шум, гам, очереди. Местным не позавидуешь. В городе нет хорошего хозяина, ощущается заброшенность, коммунальные и дорожные службы не работают», — пишут в интернете.

В целом плюсов, судя по отзывам в Сети, гораздо больше чем минусов. Так что если вы хотите окунуться в природу с головой и обожаете совершать прогулки по несколько километров, то вам точно надо ехать в этот курортный городок.

Источник фото: Legion-Media