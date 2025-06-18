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Капсулы для сна вместо кофе: законно ли спать во время обеденного перерыва и как к этому относятся российские работодатели

Опубликовано: 18 июня 2025 17:03
сон на рабочем месте
Капсулы для сна вместо кофе: законно ли спать во время обеденного перерыва и как к этому относятся российские работодатели
globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

HR-консультант рассказала, как сон на работе влияет на эффективность и что говорит закон.

Обеденный перерыв на работе можно использовать для сна, если это не запрещено локальными актами компании и не создает угрозу безопасности. Как к этому относятся работодатели в России?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила HR-консультант Зулия Лоикова.

Трудовой кодекс не запрещает сон во время перерыва

Зулия Лоикова
Зулия Лоикова HR-консультант

«Ну смотрите, в российском трудовом законодательстве прямо не прописано право на сон во время обеденного перерыва. Однако, это регулируется статьей 108 ТК РФ, где гарантируется предоставление перерыва для отдыха и питания. Вот есть у нас перерыв для отдыха и питания», — пояснила Зулия Лоикова.

Как работник распорядится этим временем — его личное дело. Он вполне может потратить перерыв на сон.

«Закон не запрещает, если это не противоречит локальным нормативным актам компании и не создает угрозу безопасности, например», — отметила эксперт.

Некоторые компании заботятся об отдыхе сотрудников

В некоторых компаниях к такому отдыху сотрудников относятся лояльно.

«Я знаю компании, где, в принципе, работники занимаются умственным таким трудом, и у них реально есть комната для сна, капсулы для сна отдельные. Когда человек переутомляется, может отправиться туда и, так скажем, на короткое время прилечь, отдохнуть, восстановиться, вернуться и поработать более продуктивно», — рассказала HR-консультант.

Традиционное восприятие сна на рабочем месте

Однако, не все компании поощряют такой отдых.

«Это связано с таким традиционным восприятием рабочего времени и культуры труда. Плюс формальная возможность отдохнуть и восстановить силы есть, но именно сон на рабочем месте воспринимается так неоднозначно», — отметила Зулия Лоикова.

Но тут дело в деталях. Если человек ходит на обед домой, то он вполне может потратить время на сон.

«Опять же, смотря где это осуществляется. Если человек работает, например, в каком-то открытом помещении, типа ресторана или какого-то шоу-рума. Представьте, клиент заходит, и там спящий сотрудник», — подчеркнула эксперт.

Лень, безответственность, нарушение дисциплины

«И в российских компаниях сон на рабочем месте зачастую воспринимается негативно, как признак такой лени, безответственности, нарушения дисциплины, подхода некачественного к работе. И в некоторых сферах, особенно связанных с безопасностью, это может привести к дисциплинарным мерам», — добавила HR-консультант.

Однако, есть компании, где сон в рабочее время привествуется.

«В современных IT-компаниях мы часто наблюдаем и в некоторых креативных сферах отношения становятся более лояльными, и там могут выделять специальные комнаты отдыха или зоны для короткого сна», — рассказала Зулия Лоикова.

Корпоративная культура

Корпоративная культура влияет на отношение к сну.

«Еще один момент, который я бы хотела упомянуть, это все, что зависит с корпоративной культурой компании. Например, офисные работники. В большинстве случаев сон на рабочем месте, за столом, в комнате отдыха, может вызывать неодобрение, если это не принято в компании», — отметила эксперт.

Также сон опасен на произведстве.

«Производство, например, или опасные условия. Вот сон в неположенном каком-то месте, в цеху, на производственной линии может быть расценен как нарушение техники безопасности. Потому что человек может куда-то упасть во время сна и так далее. Это небезопасно», — предупреждает Зулия Лоикова.

Оборудование зон для отдыха

«Если организация заинтересована в повышении продуктивности и производительности сотрудника, заботится о здоровье сотрудника, она может оборудовать отдельное помещение для отдыха. Например, капсульные кресла, диванчики, комнаты с приглушенным светом, капсулы для сна», — считает HR-консультант.

И такое иногда встречается.

«В противном случае сотрудник может попытаться отдохнуть в личном автомобиле или в специально отведенном месте вне производственной зоны. Но это уже вне рамок рабочего времени», — заметила эксперт.

Возможность сна на рабочем месте зависит от многих факторов, включая законодательство, корпоративную культуру и сферу деятельности компании. В то время как одни работодатели относятся к этому негативно, другие видят в этом способ повышения продуктивности и заботы о здоровье сотрудников.

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Автор:
Ксения Пронина
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