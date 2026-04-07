Городовой / Город / Афера с ремонтом в Петербурге: мошенники подделывали фирмы и грабили клиентов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цепные мосты, построенные в 1853 году: уникальное сооружение в российской провинции — где находится переправа Полезное
В апреле обрежьте вишню так – и грибок ринется прочь: как спасти дерево от монилиоза Полезное
Санкт-Петербург чистит улицы от машин: как город борется с заброшенным автопарком Город
Не клумба, а рубиновый ковер: какие красные однолетники должны быть на каждом участке - краше роз и пионов Полезное
Почему Невский район получил такое название? Вопросы о Петербурге
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Афера с ремонтом в Петербурге: мошенники подделывали фирмы и грабили клиентов

Опубликовано: 7 апреля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Афера с ремонтом в Петербурге: мошенники подделывали фирмы и грабили клиентов
Афера с ремонтом в Петербурге: мошенники подделывали фирмы и грабили клиентов
Городовой ру
Полицейские изъяли около 12 миллионов рублей и другие вещественные доказательства.

В Санкт-Петербурге полиция задержала четырех мошенников, выдававших себя за ремонтников бытовой техники и обманывавших местных жителей.

Преступники публиковали объявления онлайн и разбрасывали листовки по почтовым ящикам, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Аферисты подделывали сайты крупных фирм и работали под вывеской множества вымышленных компаний.

Их схема была несложной: предлагали заниженные цены, но в процессе ремонта резко их повышали, выдумывая вымышленные дефекты и требуя деньги на запчасти.

При попытке клиента отказаться от услуг предоплату не возвращали, а прибор оставляли в разобранном виде.

Силовики обыскали офисы и дома задержанных, конфисковав около 12 миллионов рублей наличными и иные улики.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью