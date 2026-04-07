Афера с ремонтом в Петербурге: мошенники подделывали фирмы и грабили клиентов

В Санкт-Петербурге полиция задержала четырех мошенников, выдававших себя за ремонтников бытовой техники и обманывавших местных жителей.
Преступники публиковали объявления онлайн и разбрасывали листовки по почтовым ящикам, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Аферисты подделывали сайты крупных фирм и работали под вывеской множества вымышленных компаний.
Их схема была несложной: предлагали заниженные цены, но в процессе ремонта резко их повышали, выдумывая вымышленные дефекты и требуя деньги на запчасти.
При попытке клиента отказаться от услуг предоплату не возвращали, а прибор оставляли в разобранном виде.
Силовики обыскали офисы и дома задержанных, конфисковав около 12 миллионов рублей наличными и иные улики.