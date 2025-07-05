Александровская колонна: пять неожиданных фактов о символе победы в Петербурге

Александровская колонна – один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга. Кажется, что мы знаем о ней все. Но даже у этого величественного монумента есть свои секреты и неожиданные истории. Готовы удивляться?

Стоит Александровская колонна посреди Дворцовой площади, и кажется, что она была здесь всегда. Все знают, что она посвящена победе в войне 1812 года. Но что еще мы знаем об этом монументе? Сейчас расскажем пять фактов, которые вас точно удивят.

Без единого гвоздя: Как это возможно?

Вы, наверное, слышали это не раз, но все равно удивительно: колонна держится исключительно за счет собственного веса! Никаких гвоздей, скоб, цемента или других крепежных материалов при установке не использовалось. Просто гениальный расчет и точная работа инженеров!

Второе рождение: Колонна могла не появиться

После смерти Александра I его преемник, Николай I, сначала сомневался в необходимости установки колонны. Но потом, оценив масштаб замысла и патриотический подъем в обществе, все-таки дал "зеленый свет" проекту. Так что колонна могла и не появиться, если бы не решение императора Николая.

Вес имеет значение: Сколько весит чудо?

Вес монолита, из которого вытесана колонна, составляет около 600 тонн! Это один из самых больших монолитов, когда-либо использованных в строительстве. Представляете, какую сложную задачу пришлось решать, чтобы поднять и установить такую громадину!

Ангел с лицом императора: Неожиданный портрет

На вершине колонны установлена фигура ангела с крестом. И мало кто знает, что лицу ангела скульптор Борис Орловский придал черты императора Александра I! Получается, это не просто ангел, а ангел-император, символизирующий победу и небесное покровительство.

Страх и восхищение: Как гуляли вокруг колонны

После установки колонны петербуржцы первое время боялись ходить рядом, опасаясь, что она упадет. Архитектору Огюсту Монферрану даже приходилось ежедневно гулять вокруг колонны, чтобы своим примером успокоить горожан. Постепенно страх прошел, и колонна стала любимым местом встреч и прогулок.

Вот такие неожиданные факты скрывает в себе Александровская колонна – символ победы и один из главных памятников Петербурга. Теперь, проходя мимо колонны на Дворцовой площади, вы будете смотреть на нее уже другими глазами, зная ее тайны и удивительную историю!

