Анапа — курорт без пляжей: куда теперь едут туристы

Отдых в Анапе в этом году сильно отличается от привычного нам. После мазутной катастрофы дороги к пляжам перерыты, а бизнес освобожден от налогов. Гостям города тоже упростили жизнь, освободив от туристического сбора. Что же происходит на знаменитом курорте в преддверии лета?

Что случилось с пляжами?

После экологической катастрофы в конце прошлого года, пляжи близ Анапы буквально покрылись слоем мазута. Всех предупреждали, что по мере нагрева моря, будут появляться новые выбросы липкой массы. Чтобы не усугублять ситуацию, почти все дороги к морю перекрыли — туда пускают только спецтехнику и спасателей, передает Краснодар онлайн. Туристам сейчас попасть на пляж практически невозможно.

Как это повлияло на отдых?

Из-за загрязнения пляжей Роспотребнадзор закрыл почти все места для купания. На пляжах стоят предупреждающие таблички, а сотрудники МЧС просят не заходить в воду. Но, как обычно бывает, кто-то все равно купается, хотя и вода пока что еще бодрит.

Многие отели и гостиницы снизили цены, чтобы привлечь гостей. Некоторые отели вообще решили не открываться в начале сезона, а те, у кого есть бассейны и программы «все включено», сейчас в выигрыше.

Что советуют власти?

Власти призывают бизнес не обманывать туристов и разъяснять им ситуацию, чтобы ожидания и реальность совпадали. То есть рассчитывать на пляжный отдых в Анапе точно не стоит. Вместо этого тем, кто все же едет в эту сторону предлагают выбирать экскурсии, прогулки по городу и отдых в отелях с бассейнами.

Ддля поддержки бизнеса ввели налоговые отсрочки и рассматривают возможность отменить курортный сбор до конца года.

Куда поехали туристы?

Понятно, что из-за проблем с пляжами многие туристы решили сменить направление. Сейчас популярность набирают Абхазия и Крым — там бронирования выросли на 18% и 26% соответственно, передает Рамблер. Геленджик и Сочи тоже рассматривают, но там дороже и сложнее добираться.

Как реагируют люди?

В соцсетях и на форумах уже появились шутки и мемы про «мазутные сувениры» — баночки с грязным песком и даже фигурки птиц, покрытых мазутом. Кто-то воспринимает это как иронию, а кто-то считает, что так не стоит шутить с такой серьезной проблемой.

Что дальше?

Экологи говорят, что восстановление экосистемы может занять годы — возможно, до десяти лет. Но власти надеются, что к середине лета пляжи хотя бы частично очистят и курорт сможет работать в более привычном режиме.

В любом случае, лето 2025 года в Анапе будет явно другим. Спасатели активно убирают загрязнения, которые периодически возникают, а туристам предлагают новые варианты провести отпуск. Так что курортный сезон состоится, но будет он не таким, как раньше.