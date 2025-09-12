Городовой / Город / Цены растут, но объявлений больше: что происходит на рынке аренды Петербурга
Цены растут, но объявлений больше: что происходит на рынке аренды Петербурга

Опубликовано: 12 сентября 2025 20:33
аренда жилья
Цены растут, но объявлений больше: что происходит на рынке аренды Петербурга
globallookpress/Sergey Elagin

Средняя стоимость аренды достигла 60 тысяч рублей в месяц, что на 4% выше предыдущего максимума.

В августе средняя цена аренды в Петербурге составила 60 тыс. рублей.

Как пишет РБК, цифра на 4% превышает предыдущий максимум, установленный в июле.

Наряду с ростом цен, в Северной столице наблюдался и рост предложения: количество активных объявлений увеличилось на 40%, достигнув 7,3 тысячи.

Москва и Петербург

Подобные тенденции наблюдаются и в Москве, где средняя цена аренды в августе достигла 115 тысяч рублей, превысив предыдущий максимум.

В других городах

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках также продемонстрировала рост.

Она составила 31,6 тыс. рублей в месяц, что на 10,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Автор:
Ксения Пронина
Город
