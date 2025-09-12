Цены растут, но объявлений больше: что происходит на рынке аренды Петербурга

В августе средняя цена аренды в Петербурге составила 60 тыс. рублей.
Как пишет РБК, цифра на 4% превышает предыдущий максимум, установленный в июле.
Наряду с ростом цен, в Северной столице наблюдался и рост предложения: количество активных объявлений увеличилось на 40%, достигнув 7,3 тысячи.
Москва и Петербург
Подобные тенденции наблюдаются и в Москве, где средняя цена аренды в августе достигла 115 тысяч рублей, превысив предыдущий максимум.
В других городах
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках также продемонстрировала рост.
Она составила 31,6 тыс. рублей в месяц, что на 10,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.