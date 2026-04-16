Арктический прорыв: порты Петербурга свяжут Азию с Европой к 2030-му

Опубликовано: 16 апреля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Daniil Ivanov / Russian Look
Новый маршрут соединит порты от Владивостока и Находки до Европы и Латинской Америки.

К 2030 году порты Северо-Запада России — Санкт-Петербург, Калининград, Мурманск и Архангельск — войдут в состав нового Трансарктического транспортного коридора (ТТК).

Об этом сообщении на Международном транспортно-логистическом сообщении передаёт «Деловой Петербург».

Этот маршрут связывает порты Владивостока и Находки с Европой и Латинской Америкой. Центральную роль играет Северный морской путь (СМП), по которому суд пройдёт от архипелага Новая Земля к мысе Дежнёва.

Советник президента Игорь Левитин отметил, что маршрут выигрывает не только за счет сокращения времени доставки по сравнению с Суэцким каналом, но прежде всего благодаря высокой безопасности и надежности.

Зампредседателя Госкомиссии по Арктике Владимир Панов добавил, что путь пролегает по объективным акваториям, где нет риска пиратства или санкций, типичных для южных маршрутов.

По его словам, нестабильность в тех регионах провоцирует удорожание энергоносителей и продуктов питания.

Чтобы полностью обеспечить коридоры, потребуется модернизация железных дорог, автомагистралей, аэропортов и портов.

Россия уже пробует круглогодичную навигацию по СМП в восточном направлении, организуя пробные рейсы газовозов.

Реализация проекта намерена осуществляться с привлечением международных инвестиций, в том числе зарубежных. Заинтересованность проявили Китай, Индия и Южная Корея.

Юлия Аликова
