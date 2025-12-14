Городовой / Город / Атом в белых халатах: через три года «Росатом» намерен наладить выпуск МРТ с 80% отечественных компонентов
Атом в белых халатах: через три года «Росатом» намерен наладить выпуск МРТ с 80% отечественных компонентов

Опубликовано: 14 декабря 2025 14:36
Атом в белых халатах: через три года «Росатом» намерен наладить выпуск МРТ с 80% отечественных компонентов
Первый опытный образец с уровнем локализации 40% планируется запустить в 2026 году.

В ближайшие три года «Росатом» намерен обеспечить производство магнитно-резонансных томографов, большая часть комплектующих которых будет сделана в России. Такой план озвучил Александр Тузов, первый заместитель руководителя направления «Наука» корпорации, выступая на конгрессе «Ядерная медицина 2025». Он подчеркнул, что выход на отечественный рынок является приоритетом и компания готова создать полный цикл изготовления оборудования.

По словам Тузова, особо важным является достижение уровня локализации в 80 процентов в течение трёх лет. Он уточнил:

«Для нас критичен быстрый выход на рынок. В этом случае мы организуем следующие моменты: полностью создаём прибор силами „Росатома“, формируем из отдельных, но основных компонентов, работаем над их импортозамещением. Бежим в сторону того, чтобы через три года, если мы говорим про МРТ, получить изделия хотя бы с 80% уровнем локализации, но при этом оно должно быть готово к регистрации для серийного производства»

Уже к 2026 году планируется выход первого отечественного аппарата для магнитно-резонансной томографии, степень локализации которого достигнет 40 процентов. Ожидается, что данный аппарат будет установлен в одной из российских клиник. Таким образом, корпорация рассчитывает поэтапно повысить участие отечественных производителей в сборке и комплектующих.

Юлия Аликова
