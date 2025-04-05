Автомобиль-матрешка: почему перекрашенная деталь может стать причиной головной боли при продаже

Сколы, царапины и потертости — неизбежные спутники эксплуатации любого автомобиля. Естественная реакция владельца: «Перекрашу деталь – будет как новая!». Но, как утверждает автоэксперт Алексей Крюков, это далеко не всегда лучший выход.
Перекраска — дорого, долго и не всегда качественно
Директор «Рольф Автогарант» Алексей Крюков объяснил «Российской газете», почему не стоит торопиться с перекраской деталей из-за мелких дефектов.
«Дело в том, что перекрас — это дорого, долго и не всегда качественно», — подчеркивает эксперт.
Даже для покраски «всего-то крыла» требуется полная разборка элемента, зачистка до металла, нанесение грунта, базы и лака, сушка в камере, полировка и сборка.
Стоимость такой процедуры варьируется от 10 до 30 тысяч рублей за деталь, в зависимости от региона и уровня сервиса.
Риск не попасть в цвет
Крюков отмечает, что даже у хороших мастеров не всегда получается идеально подобрать оттенок, особенно если машине 2-3 года и краска выгорела. Современные лакокрасочные покрытия (ЛКП) многослойные, и восстановление цвета может оказаться сложной задачей.
Заводская структура
«Повредился только лак? Это решается полировкой. Скол до базы? Карандаш-подкраска, локальный ремонт, микрополировка — и вы спасаете покрытие без вмешательства в заводскую структуру», — советует эксперт.
Каждое вмешательство в ЛКП снижает его прочность и увеличивает риск дальнейших сколов и отслоений.
Перекрас — минус в цене
Даже идеально покрашенная деталь после ДТП или перекраса будет определяться толщиномером. При продаже автомобиля это сразу вызовет вопросы у покупателя: «Была авария?», «Почему крашено?», «Что скрывали?». И это неизбежно приведет к снижению цены.
У машин с родной краской ценность выше — особенно на вторичном рынке.
|Параметр
|Данные
|Причины не перекрашивать детали
|Дорого, долго, не всегда качественно; снижает прочность ЛКП и увеличивает риск сколов и отслоений.
|Стоимость перекраски
|От 10 до 30 тысяч рублей за деталь, в зависимости от региона и уровня сервиса.
|Альтернативные методы ремонта
|- Подкраска (карандаш или кисточка)
- Нанесение защитного покрытия (воск, керамика, кварц)
- Регулярная полировка и мойка
- Плёнка на зоны риска.
|Проблемы с перекрашенными деталями
|- Трудности с подбором оттенка краски
- Снижение защиты от коррозии
- Вопросы у покупателя при продаже автомобиля.
|Влияние на цену автомобиля
|Наличие перекрашенных деталей снижает цену автомобиля на вторичном рынке.
Коррозия — главный враг
Кроме того, не стоит забывать, что перекрашенные детали хуже защищены от коррозии. Заводское ЛКП обеспечивает надежную защиту металла от внешних воздействий, а перекраска может нарушить эту защиту.
Что делать? Альтернативные решения
Что же делать в итоге? Алексей Крюков рекомендует следующее:
- Подкраска в цвет (карандаш или кисточка): быстро, точечно, защищает металл.
- Защитное покрытие (воск, керамика, кварц): укрепят ЛКП и замаскируют мелкие дефекты.
- Регулярная мойка и полировка: мелкие царапины исчезают, а кузов выглядит свежо.
- Плёнка на зоны риска: особенно актуально после восстановления ЛКП.
Следуя этим советам, можно сохранить кузов автомобиля в хорошем состоянии, избежать дорогостоящей перекраски и сохранить ценность автомобиля при перепродаже.
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