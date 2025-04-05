Автомобиль-матрешка: почему перекрашенная деталь может стать причиной головной боли при продаже

Как сэкономить на ремонте кузова и не потерять в цене при перепродаже.

Сколы, царапины и потертости — неизбежные спутники эксплуатации любого автомобиля. Естественная реакция владельца: «Перекрашу деталь – будет как новая!». Но, как утверждает автоэксперт Алексей Крюков, это далеко не всегда лучший выход.

Перекраска — дорого, долго и не всегда качественно

Директор «Рольф Автогарант» Алексей Крюков объяснил «Российской газете», почему не стоит торопиться с перекраской деталей из-за мелких дефектов.

«Дело в том, что перекрас — это дорого, долго и не всегда качественно», — подчеркивает эксперт.

Даже для покраски «всего-то крыла» требуется полная разборка элемента, зачистка до металла, нанесение грунта, базы и лака, сушка в камере, полировка и сборка.

Стоимость такой процедуры варьируется от 10 до 30 тысяч рублей за деталь, в зависимости от региона и уровня сервиса.

Риск не попасть в цвет

Крюков отмечает, что даже у хороших мастеров не всегда получается идеально подобрать оттенок, особенно если машине 2-3 года и краска выгорела. Современные лакокрасочные покрытия (ЛКП) многослойные, и восстановление цвета может оказаться сложной задачей.

Заводская структура

«Повредился только лак? Это решается полировкой. Скол до базы? Карандаш-подкраска, локальный ремонт, микрополировка — и вы спасаете покрытие без вмешательства в заводскую структуру», — советует эксперт.

Каждое вмешательство в ЛКП снижает его прочность и увеличивает риск дальнейших сколов и отслоений.

Перекрас — минус в цене

Даже идеально покрашенная деталь после ДТП или перекраса будет определяться толщиномером. При продаже автомобиля это сразу вызовет вопросы у покупателя: «Была авария?», «Почему крашено?», «Что скрывали?». И это неизбежно приведет к снижению цены.

У машин с родной краской ценность выше — особенно на вторичном рынке.

Параметр Данные Причины не перекрашивать детали Дорого, долго, не всегда качественно; снижает прочность ЛКП и увеличивает риск сколов и отслоений. Стоимость перекраски От 10 до 30 тысяч рублей за деталь, в зависимости от региона и уровня сервиса. Альтернативные методы ремонта - Подкраска (карандаш или кисточка)

- Нанесение защитного покрытия (воск, керамика, кварц)

- Регулярная полировка и мойка

- Плёнка на зоны риска. Проблемы с перекрашенными деталями - Трудности с подбором оттенка краски

- Снижение защиты от коррозии

- Вопросы у покупателя при продаже автомобиля. Влияние на цену автомобиля Наличие перекрашенных деталей снижает цену автомобиля на вторичном рынке.

Коррозия — главный враг

Кроме того, не стоит забывать, что перекрашенные детали хуже защищены от коррозии. Заводское ЛКП обеспечивает надежную защиту металла от внешних воздействий, а перекраска может нарушить эту защиту.

Что делать? Альтернативные решения

Что же делать в итоге? Алексей Крюков рекомендует следующее:

Подкраска в цвет (карандаш или кисточка): быстро, точечно, защищает металл. Защитное покрытие (воск, керамика, кварц): укрепят ЛКП и замаскируют мелкие дефекты. Регулярная мойка и полировка: мелкие царапины исчезают, а кузов выглядит свежо. Плёнка на зоны риска: особенно актуально после восстановления ЛКП.

Следуя этим советам, можно сохранить кузов автомобиля в хорошем состоянии, избежать дорогостоящей перекраски и сохранить ценность автомобиля при перепродаже.

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