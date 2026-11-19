Багет и гренки – прошлый век: делаем эффектные мини – бутерброды на картошке

Достаточно заменить хлебные ломтики румяным картофелем, как праздничные канапе сразу приобретут другой вид.

Картофель в качестве основы становится хрустящим снаружи, мягким внутри и отлично держит форму, а начинка создаст невероятный вкусовой опыт.

Ингредиенты

Вам потребуются:

крупный картофель – 3 шт.;

консервированные шпроты – 16 шт.;

полутвердый сыр – 50 г;

помидор – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

майонез – 2 ст. л.;

растительное масло;

соль.

Способ приготовления

Клубни картофеля должны быть крупными и ровными. Очистите их, промойте и нарежьте на 16 толстых ломтиков наискосок. Залейте картофель холодной водой на 15 минут, повторно промойте и подсушите на льняной ткани.

Смажьте ломтики картофеля растительным маслом и обжарьте на сковороде до золотистости (или запеките до мягкости). Переложите дольки на бумажные салфетки и подсолите.

В это время займемся начинкой. Мелко натрите сыр и пропустите зубчик чеснока через пресс. Перемешайте сыр, чеснок и майонез – и получившимся соусом смажьте картофель.