Багет и гренки – прошлый век: делаем эффектные мини – бутерброды на картошке
Картофель в качестве основы становится хрустящим снаружи, мягким внутри и отлично держит форму, а начинка создаст невероятный вкусовой опыт.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- крупный картофель – 3 шт.;
- консервированные шпроты – 16 шт.;
- полутвердый сыр – 50 г;
- помидор – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- майонез – 2 ст. л.;
- растительное масло;
- соль.
Способ приготовления
Клубни картофеля должны быть крупными и ровными. Очистите их, промойте и нарежьте на 16 толстых ломтиков наискосок. Залейте картофель холодной водой на 15 минут, повторно промойте и подсушите на льняной ткани.
Смажьте ломтики картофеля растительным маслом и обжарьте на сковороде до золотистости (или запеките до мягкости). Переложите дольки на бумажные салфетки и подсолите.
В это время займемся начинкой. Мелко натрите сыр и пропустите зубчик чеснока через пресс. Перемешайте сыр, чеснок и майонез – и получившимся соусом смажьте картофель.