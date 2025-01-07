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Эксперты назвали самую грязную вещь в квартире: вовсе не деньги

7 января 2025 11:02
Испуганная девушка в респираторе и перчатках
Эксперты назвали самую грязную вещь в квартире: вовсе не деньги
Фото Городовой.ру

Дело вовсе не в неряшливости.

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько бактерий живет на вещах, которые вы используете ежедневно? Врачи решили провести любопытный эксперимент, исследуя пять самых популярных предметов быта, которыми петербуржцы пользуютя практически каждый день: мобильный телефон, банковскую карту, ключи, верхнюю одежду и книги из библиотек города.

Для исследования был применен метод смывов. Специальный стерильный тампон опускался в раствор, которым затем обрабатывали поверхность предмета. После этого жидкость отправляли на культивирование в питательные среды для изучения того, какие микроорганизмы поселились на этих объектах.

И вот результаты оказались весьма неожиданными!

Куртки – рассадник микробов

Самыми «грязными» предметами оказались наши любимые куртки. Представьте себе, на их поверхности были обнаружены условно-патогенные бактерии, включая несколько видов стафилококков. Так что, друзья, настоятельно рекомендуем снимать верхнюю одежду сразу же после прихода домой. А уж тем более не стоит садиться в ней за столик в кафе или уютных заведениях на фудкортах.

Ключи и телефоны тоже не отстают

На втором месте по количеству бактерий оказались ключи и мобильные телефоны. Эти вещи часто контактируют с различными поверхностями, поэтому неудивительно, что они собирают множество микроорганизмов.

Книги и банковские карты – в середине списка

Третье место поделили между собой книги из городских библиотек и банковские карты. Но не спешите отказываться от чтения или использования карт – ученые уверяют, что бактерии на пластике живут совсем недолго.

Как защититься от бактерий?

Чтобы минимизировать риск заражения, врачи рекомендуют регулярно стирать куртки и обрабатывать рукава паром. Мобильные телефоны и ключи можно просто протереть антисептическими салфетками. Что касается обожаемых петербуржцами книг, то их полезно иногда держать под ультрафиолетовыми лучами, пишет «Доктор Питер».

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Автор:
Максакова Яна
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