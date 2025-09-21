Пластиковая бутылка: сколько раз можно ей можно пользоваться

Пластиковые бутылки для воды — удобный и привычный предмет в нашей жизни. Но можно ли их использовать несколько раз без вреда для здоровья?
Разбираемся, почему повторное использование пластиковых бутылок небезопасно и какие есть альтернативы.
Почему опасно несколько раз использовать пластиковую бутылку?
Главная проблема — бактерии. Когда вы пьете из бутылки, на ее горлышке остаются микробы изо рта. Если бутылку не мыть тщательно после каждого использования, эти бактерии начинают размножаться.
А если бутылка поцарапается или появятся трещины, то микробы поселяются и там. Это может привести к неприятному запаху и болезням, пишет health.mail.ru.
Вторая опасность — химические вещества из пластика. Пластик состоит из разных материалов, и некоторые из них могут выделять вредные вещества в воду.
Особенно если бутылка часто нагревается, стоит на солнце или в ней долго хранится жидкость, сообщает incrussia.ru.
Среди таких веществ — сурьма и бисфенол А, которые могут влиять на гормональный баланс и даже вызывать заболевания.
Какой пластик используют для бутылок?
На дне бутылки обычно есть цифра в треугольнике — это маркировка типа пластика:
-
«1» — ПЭТ (полиэтилентерефталат). Это самый легкий и распространенный пластик для одноразовых бутылок. Его не рекомендуют использовать многократно, особенно если бутылка повреждена.
-
«2» — полиэтилен высокой плотности (ПНД). Такой пластик прочнее, и его можно использовать повторно, если бутылка чистая и целая.
-
«7» — это группа разных пластиков, которые не вписываются в другие категории. В них может содержаться бисфенол А, который считают вредным для здоровья, пишет uniplastrus.ru.
Как правильно использовать пластиковые бутылки?
Если нет возможности сразу заменить пластиковую бутылку, придерживайтесь простых правил:
-
Не пользуйтесь бутылкой, если она поцарапана, треснула или потемнела.
-
Тщательно мойте бутылку после каждого использования теплой водой и моющим средством.
-
Не оставляйте воду в бутылке на солнце или в тепле.
-
Не наливайте в бутылку горячие напитки.
Лучшие альтернативы пластиковым бутылкам
Для здоровья и экологии стоит перейти на многоразовые бутылки из нержавеющей стали или стекла. Они легче очищаются, не выделяют вредных веществ и долго служат.
Такой выбор также уменьшает количество пластикового мусора и заботится о природе.