Пластиковая бутылка: сколько раз можно ей можно пользоваться

Пластиковые бутылки — это удобно, но не так безопасно.

Пластиковые бутылки для воды — удобный и привычный предмет в нашей жизни. Но можно ли их использовать несколько раз без вреда для здоровья?

Разбираемся, почему повторное использование пластиковых бутылок небезопасно и какие есть альтернативы.

Почему опасно несколько раз использовать пластиковую бутылку?

Главная проблема — бактерии. Когда вы пьете из бутылки, на ее горлышке остаются микробы изо рта. Если бутылку не мыть тщательно после каждого использования, эти бактерии начинают размножаться.

А если бутылка поцарапается или появятся трещины, то микробы поселяются и там. Это может привести к неприятному запаху и болезням, пишет health.mail.ru.

Вторая опасность — химические вещества из пластика. Пластик состоит из разных материалов, и некоторые из них могут выделять вредные вещества в воду.

Особенно если бутылка часто нагревается, стоит на солнце или в ней долго хранится жидкость, сообщает incrussia.ru.

Среди таких веществ — сурьма и бисфенол А, которые могут влиять на гормональный баланс и даже вызывать заболевания.

Какой пластик используют для бутылок?

На дне бутылки обычно есть цифра в треугольнике — это маркировка типа пластика:

«1» — ПЭТ (полиэтилентерефталат). Это самый легкий и распространенный пластик для одноразовых бутылок. Его не рекомендуют использовать многократно, особенно если бутылка повреждена.

«2» — полиэтилен высокой плотности (ПНД). Такой пластик прочнее, и его можно использовать повторно, если бутылка чистая и целая.

«7» — это группа разных пластиков, которые не вписываются в другие категории. В них может содержаться бисфенол А, который считают вредным для здоровья, пишет uniplastrus.ru.

Как правильно использовать пластиковые бутылки?

Если нет возможности сразу заменить пластиковую бутылку, придерживайтесь простых правил:

Не пользуйтесь бутылкой, если она поцарапана, треснула или потемнела.

Тщательно мойте бутылку после каждого использования теплой водой и моющим средством.

Не оставляйте воду в бутылке на солнце или в тепле.

Не наливайте в бутылку горячие напитки.

Лучшие альтернативы пластиковым бутылкам

Для здоровья и экологии стоит перейти на многоразовые бутылки из нержавеющей стали или стекла. Они легче очищаются, не выделяют вредных веществ и долго служат.

Такой выбор также уменьшает количество пластикового мусора и заботится о природе.