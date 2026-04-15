Беглов анонсировал масштабный ремонт: 2,8 млн кв. метров дорог в Петербурге

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, обозначил ключевые объекты дорожного ремонта на 2026 год, включая Большой проспект и часть Невского проспекта.
В этом году работы затронут около 2,8 млн кв. м дорог по более чем 80 адресам, поскольку качественные дороги он назвал основой комфортной городской среды.
Как отметил Беглов, ремонт проводится комплексно: чинят тротуары, обустраивают безбарьерную среду для маломобильных групп, мам с детьми и пожилых жителей, делая город удобнее для жизни.
В Приморском районе уже обновляют асфальт на Парашютной улице, а также запланированы работы на участке от Долгоозерной до КАД, на Новочеркасском проспекте, Бухарестской улице, Рощинском шоссе и проспекте Ветеранов.
На Большом проспекте Василеостровского района новое покрытие уложат на 2 км от 1-й до 23-й линий, а на Невском — во втором этапе от площади Восстания до площади Александра Невского.
Кроме того, отремонтируют подъездные пути к местам памяти ВОВ, таким как проспект Непокоренных и Меншиковский проспект.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» модернизируют магистрали к медучреждениям — проспекты Мечникова и Большой Сампсониевский, а также зоны у станций метро на Удельном и Новочеркасском проспектах.