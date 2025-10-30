Городовой / Общество / Беглов пообещал: Музей обороны и блокады Ленинграда отремонтируют за счет казны
Беглов пообещал: Музей обороны и блокады Ленинграда отремонтируют за счет казны

Опубликовано: 30 октября 2025 13:00
Часть выделенных средств пойдёт на увеличение выставочной площади музея.

В ходе рассмотрения проекта городского бюджета на 2026—2028 годы губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о выделении средств на расширение и обновление Музея обороны и блокады Ленинграда.

На капитальный ремонт новых помещений, которые были переданы городу Министерством обороны по поручению Президента, из бюджета города будет направлено 335 миллионов рублей.

По словам главы города, здание музея удалось сохранить на историческом месте по просьбе ветеранов и жителей, переживших блокаду.

После завершения основных ремонтных работ в новых корпусах начнётся подготовка экспозиции. На расширение музейных площадей потратят 100 миллионов рублей из бюджета города.

В проект бюджета на 2026—2028 годы заложено 300 миллионов рублей для пополнения музейных собраний. На эти средства планируется приобрести свыше 2 тысяч новых предметов для государственных музеев.

Также губернатор отметил, что в 2026 году в Санкт-Петербурге будут открыты 23 новых медицинских учреждения.

Это должно способствовать развитию здравоохранения в городе и повысить доступность медицинской помощи для горожан.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
