«Берем молоко и желтки один к одному»: шеф раскрыл секрет идеального пломбира по-домашнему

Заморочек немного, а на выходе продукт как по советскому ГОСТу.

Для тех, кто летом тоскует по классике — домашний пломбир с густым сливочным вкусом — настоящее спасение. И сделать его проще, чем кажется. Главное — соблюсти базовые пропорции.

«Берём молоко и желтки один к одному. На 100 грамм молока — один желток и грамм 30 сахара. Можно меньше, если не хотите слишком сладко. Добавляем сливки 33% и, по желанию, ваниль», — делится рецептом с «Городовым» шеф-повар Святослав Спиваков.

Смесь молока и желтков нужно довести до кипения, затем остудить. После этого отдельно взбить сливки до устойчивых пиков и аккуратно соединить с остывшей массой. Всё — выкладывайте в формы и в морозилку. Через пару часов у вас будет классическое сливочное мороженое, ничем не уступающее фабричному.

«Если хотите ванильное — добавьте стручок или порошковый ванилин. А если клубничное — просто пробейте ягоды с желтками перед варкой», — объясняет повар.

И ещё один трюк: чтобы сделать мороженое как в магазине — с хрустящей шоколадной корочкой — растопите плитку шоколада на водяной бане, покройте им мороженое и ненадолго уберите в морозильник. Глазурь схватится за 10–15 минут.