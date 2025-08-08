Береженого гаджет бережет: какие устройства лучше не покупать с рук

Бывшая в употреблении техника может иметь шпионские программы.

Покупка подержанных гаджетов часто кажется выгодным приобретением, ведь стоят они значительно дешевле новых, а выбрать что-то качественное можно.

Но есть важный момент — безопасность и конфиденциальность. Какие гаджеты с рук бывают особенно опасны? И как не попасть в неприятности?

Почему подержанные гаджеты могут быть опасны

Устройство может быть еще «привязано» к прежнему владельцу или содержит скрытые «лазейки» для взлома, пишет АиФ.

Гаджет Опасность Видеокамеры и умные камеры Часто остаются связаны с аккаунтом старого хозяина. Даже после сброса настроек они могут продолжать слать видео на сторону. Иногда там встроены «бекдоры» — специальные каналы для удаленного доступа. Умные замки и системы контроля доступа Тоже могут хранить данные прежних владельцев — отпечатки пальцев или сканы лица. Это значит, что бывший хозяин или злоумышленник может открыть вашу дверь дистанционно. Фитнес-браслеты и умные часы Собирают кучу личных данных о здоровье, режиме сна, маршрутах перемещений. Эти данные ценятся на черном рынке и могут быть украдены. Смартфоны, особенно от малоизвестных брендов Несут риск установки шпионских программ. Если телефон был украден, полиция легко проследит за новым владельцем через IMEI — уникальный номер устройства. Умные розетки и выключатели Даже могут сохранять связь с аккаунтами старых владельцев и работать с их расписаниями, что опасно, если кто-то получит к ним доступ.

Как не попасть в ловушку при покупке б/у гаджета

Чтобы сохранить свои данные и нервы, нужно быть внимательным при покупке: