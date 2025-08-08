Городовой / Общество / Береженого гаджет бережет: какие устройства лучше не покупать с рук
Береженого гаджет бережет: какие устройства лучше не покупать с рук

Опубликовано: 8 августа 2025 12:01
Смартфон
Береженого гаджет бережет: какие устройства лучше не покупать с рук
globallookpress/ Vozmilova_Lana

Бывшая в употреблении техника может иметь шпионские программы.

Покупка подержанных гаджетов часто кажется выгодным приобретением, ведь стоят они значительно дешевле новых, а выбрать что-то качественное можно.

Но есть важный момент — безопасность и конфиденциальность. Какие гаджеты с рук бывают особенно опасны? И как не попасть в неприятности?

Почему подержанные гаджеты могут быть опасны

Устройство может быть еще «привязано» к прежнему владельцу или содержит скрытые «лазейки» для взлома, пишет АиФ.

Гаджет Опасность
Видеокамеры и умные камеры Часто остаются связаны с аккаунтом старого хозяина. Даже после сброса настроек они могут продолжать слать видео на сторону. Иногда там встроены «бекдоры» — специальные каналы для удаленного доступа.
Умные замки и системы контроля доступа Тоже могут хранить данные прежних владельцев — отпечатки пальцев или сканы лица. Это значит, что бывший хозяин или злоумышленник может открыть вашу дверь дистанционно.
Фитнес-браслеты и умные часы Собирают кучу личных данных о здоровье, режиме сна, маршрутах перемещений. Эти данные ценятся на черном рынке и могут быть украдены.
Смартфоны, особенно от малоизвестных брендов Несут риск установки шпионских программ. Если телефон был украден, полиция легко проследит за новым владельцем через IMEI — уникальный номер устройства.
Умные розетки и выключатели Даже могут сохранять связь с аккаунтами старых владельцев и работать с их расписаниями, что опасно, если кто-то получит к ним доступ.

Как не попасть в ловушку при покупке б/у гаджета

Чтобы сохранить свои данные и нервы, нужно быть внимательным при покупке:

  • Проверяйте продавца. Спросите документы на устройство и причину продажи. Если покупаете онлайн — смотрите отзывы, историю продавца.

  • Просите сбросить устройство до заводских настроек при вас. Проверьте, что устройство не связано с чужими аккаунтами.

  • Осмотрите гаджет на следы вскрытия или ремонта. Неожиданные царапины, сколы, плохая сборка — причины насторожиться.

  • Проверьте работоспособность и основные функции. Иногда мошенники могут продать битый гаджет, выдав его за нормальный.

  • После покупки немедленно сделайте полный сброс настроек, обновите прошивку и поменяйте все пароли. Это поможет обезопасить устройство.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
