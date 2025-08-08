Береженого гаджет бережет: какие устройства лучше не покупать с рук

Покупка подержанных гаджетов часто кажется выгодным приобретением, ведь стоят они значительно дешевле новых, а выбрать что-то качественное можно.
Но есть важный момент — безопасность и конфиденциальность. Какие гаджеты с рук бывают особенно опасны? И как не попасть в неприятности?
Почему подержанные гаджеты могут быть опасны
Устройство может быть еще «привязано» к прежнему владельцу или содержит скрытые «лазейки» для взлома, пишет АиФ.
|Гаджет
|Опасность
|Видеокамеры и умные камеры
|Часто остаются связаны с аккаунтом старого хозяина. Даже после сброса настроек они могут продолжать слать видео на сторону. Иногда там встроены «бекдоры» — специальные каналы для удаленного доступа.
|Умные замки и системы контроля доступа
|Тоже могут хранить данные прежних владельцев — отпечатки пальцев или сканы лица. Это значит, что бывший хозяин или злоумышленник может открыть вашу дверь дистанционно.
|Фитнес-браслеты и умные часы
|Собирают кучу личных данных о здоровье, режиме сна, маршрутах перемещений. Эти данные ценятся на черном рынке и могут быть украдены.
|Смартфоны, особенно от малоизвестных брендов
|Несут риск установки шпионских программ. Если телефон был украден, полиция легко проследит за новым владельцем через IMEI — уникальный номер устройства.
|Умные розетки и выключатели
|Даже могут сохранять связь с аккаунтами старых владельцев и работать с их расписаниями, что опасно, если кто-то получит к ним доступ.
Как не попасть в ловушку при покупке б/у гаджета
Чтобы сохранить свои данные и нервы, нужно быть внимательным при покупке:
-
Проверяйте продавца. Спросите документы на устройство и причину продажи. Если покупаете онлайн — смотрите отзывы, историю продавца.
-
Просите сбросить устройство до заводских настроек при вас. Проверьте, что устройство не связано с чужими аккаунтами.
-
Осмотрите гаджет на следы вскрытия или ремонта. Неожиданные царапины, сколы, плохая сборка — причины насторожиться.
-
Проверьте работоспособность и основные функции. Иногда мошенники могут продать битый гаджет, выдав его за нормальный.
-
После покупки немедленно сделайте полный сброс настроек, обновите прошивку и поменяйте все пароли. Это поможет обезопасить устройство.