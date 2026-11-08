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Беру слоёное тесто — за 2 минуты жарю гору яблочных слоек: вкуснятина без всякой духовки

Опубликовано: 8 ноября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Беру слоёное тесто — за 2 минуты жарю гору яблочных слоек: вкуснятина без всякой духовки
Беру слоёное тесто — за 2 минуты жарю гору яблочных слоек: вкуснятина без всякой духовки
Городовой ру
Духовка не понадобится

Слоеное тесто является отличным решением для экономии времени при приготовлении качественной выпечки. Данный рецепт позволяет приготовить десерт на сковороде без использования духовки.

Представляем технологию приготовления слоеных рулетов с яблочно-коричной начинкой, отличающихся хрустящей текстурой и выраженным вкусом.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 800 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • корица — 7 г;
  • яблоки красных сортов — 3 шт.;
  • сахар — 40 г;
  • лимон — ½ шт.;
  • растительное масло — для жарки.

Рекомендации по приготовлению:

Необходимо предварительно извлечь тесто из морозилки и довести до состояния пластичности, достаточной для формирования рулета.

Подготовьте яблоки: натрите их на крупной терке и отожмите лишнюю влагу. Полученную массу соедините с сахаром и соком половины лимона.

Раскатайте тесто, смажьте сливочным маслом, равномерно распределите корицу и яблочную начинку по всей поверхности.

Сформируйте из теста плотный рулет и поместите его в морозильную камеру на 2–3 часа для облегчения процесса нарезки.

Разделите заготовку на порционные фрагменты длиной 2–3 см. Обжарьте их во фритюре до образования золотистой корочки (по 2–4 минуты на каждую партию).

Выложите готовые изделия на бумажные полотенца для удаления излишков масла. При подаче рекомендуется декорировать сахарной пудрой.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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