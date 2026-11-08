Беру семена 3 сортов — и капуста растет на загляденье: тугие кочаны до 5 кг, хоть на выставку отправлять можно

Названы сорта капусты, которые могут похвастаться крупным урожаем

Садоводы со стажем знают, что хороший урожай капусты зависит от подбора сорта. Некоторые культуры дают рыхлые кочаны, другие показывают низкую урожайность и слабую лежкость. Тем, кто хочет получить огромные кочаны для длительного хранения, стоит присмотреться к трем сортам.

Мегатон F1

Этот сорт относится к великанам, ведь он радует дачников большими и плотными кочанами. Их вес часто достигает 3-5 кг, но при правильном уходе вырастают еще более крупными. Листья обладают отличной сочностью, поэтому капуста подойдет как для свежего употребления, так и для квашения.

Агрессор F1

Сорт точно нельзя назвать капризным, так как он без проблем переносит плохую погоду, отличается устойчивостью к фузариозу. Вес кочанов обычно достигает 3-5 кг, при этом они никогда не трескаются. Сорт подходит для длительного хранения.

Московская поздняя 15

Этот сорт известен садоводам прошлых поколений, поэтому он является проверенным. Вес кочанов может превышать 5 кг, но культура требует достаточно места, что станет единственным недостатком. Вкус является отличным, капуста подойдет для свежего употребления, квашения, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова часто отдает предпочтение сорту Мегатон F1. Один раз автору удалось вырастить кочаны по 10 кг. Культура отличается неприхотливостью, имеет устойчивость к киле, серой гнили и фузариозу.

Фото: Сгенерировано ИИ

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