Городовой / Новости Петербурга / Беру семена 3 сортов — и капуста растет на загляденье: тугие кочаны до 5 кг, хоть на выставку отправлять можно

Беру семена 3 сортов — и капуста растет на загляденье: тугие кочаны до 5 кг, хоть на выставку отправлять можно

Опубликовано: 8 ноября 2026 20:23
 Проверено редакцией
Беру семена 3 сортов — и капуста растет на загляденье: тугие кочаны до 5 кг, хоть на выставку отправлять можно
Беру семена 3 сортов — и капуста растет на загляденье: тугие кочаны до 5 кг, хоть на выставку отправлять можно
Городовой ру
Названы сорта капусты, которые могут похвастаться крупным урожаем

Садоводы со стажем знают, что хороший урожай капусты зависит от подбора сорта. Некоторые культуры дают рыхлые кочаны, другие показывают низкую урожайность и слабую лежкость. Тем, кто хочет получить огромные кочаны для длительного хранения, стоит присмотреться к трем сортам.

Мегатон F1

Этот сорт относится к великанам, ведь он радует дачников большими и плотными кочанами. Их вес часто достигает 3-5 кг, но при правильном уходе вырастают еще более крупными. Листья обладают отличной сочностью, поэтому капуста подойдет как для свежего употребления, так и для квашения.

Агрессор F1

Сорт точно нельзя назвать капризным, так как он без проблем переносит плохую погоду, отличается устойчивостью к фузариозу. Вес кочанов обычно достигает 3-5 кг, при этом они никогда не трескаются. Сорт подходит для длительного хранения.

Московская поздняя 15

Этот сорт известен садоводам прошлых поколений, поэтому он является проверенным. Вес кочанов может превышать 5 кг, но культура требует достаточно места, что станет единственным недостатком. Вкус является отличным, капуста подойдет для свежего употребления, квашения, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова часто отдает предпочтение сорту Мегатон F1. Один раз автору удалось вырастить кочаны по 10 кг. Культура отличается неприхотливостью, имеет устойчивость к киле, серой гнили и фузариозу.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Пенопласт никогда не выбрасываю: нарезаю и укладываю под грядку — создаю «зимний пуховик» для корней

Очищаю почву после больных томатов - от фитофторы следа не остается: вот что нужно делать

Не клубника, а ягодный конвейер: кусты полностью усыпаны алыми сердечками — сладкие, словно мармелад

Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Перейти 11 ноября 2026
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Перейти 11 ноября 2026
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Перейти 11 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сколько стоили бы Rav4, Corolla, Camry и Land Cruiser, если бы Toyota восстановила производство в России – ответ автоэксперта Новости Петербурга
В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м Новости Петербурга
Синоптики неожиданно изменили прогноз: когда в Россию пожалует настоящая зима Новости Петербурга
Не логово электрика, а аккуратный дом: что использовать вместо уродливых удлинителей и тройников Новости Петербурга
Цемент – прошлый век, мастера используют заменитель бетона: без грязи, пыли и лишних затрат Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное