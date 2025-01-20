Бесцельно ходит по Петербургу, чинит старые стулья: как живет Устюгов после «Ментовских войн»

Старается как можно больше времени проводить вне камер.

Александр Устюгов, знакомый миллионам зрителей как Роман Шилов из культового сериала «Ментовские войны», ушёл из мира правоохранительных будней на экране, но остался любимцем публики. Несмотря на всенародную славу, он выбрал жизнь, далёкую от громких заголовков, и посвятил себя другим увлечениям.

Почему Устюгов покинул «Ментовские войны»

Роль Шилова принесла Устюгову популярность, но стала для него тяжёлой ношей. Его герой — мажор, который пришёл в милицию ради веселья и готов на всё ради своей правоты, — не вызывал у актёра симпатии, хотя зрители его обожали.

Сам Устюгов признавался, что после четвёртого сезона сериал превратился в «конвейер», который держался исключительно на вдохновении сценаристов. Он продолжал сниматься, но без прежнего энтузиазма. «Так и дотянули до одиннадцатого», — вспоминал актёр.

Чем Александр занимается сейчас

Сегодня Устюгов живёт в Петербурге, который давно стал его любимым городом. Он наслаждается размеренной жизнью, гуляя по историческим улицам, и увлёкся реставрацией старой мебели.

Помимо этого, Александр активно занимается музыкой. Его рок-группа «Экибастуз» собирает поклонников на концертах и дарит актёру возможность выразить себя в другом амплуа.

Карьера в кино

Хотя Устюгов редко появляется на экране, он продолжает участвовать в интересных проектах. В последние годы он снялся в фильмах «Столыпин», «Банда ЗИГ ЗАГ» и «Последний богатырь. Наследие». В ближайшее время зрители увидят его в проектах «Догги» и «Смешарики. Космическая экскурсия».

Звезда, избегающая славы

Несмотря на армию фанатов, Александр Устюгов предпочитает оставаться в тени. Он избегает шумихи вокруг своего имени и посвящает своё время тому, что действительно любит. Этот выбор доказывает, что успех для него — это не статус звезды, а свобода быть собой.