Бесплатные детские волейбольные секции Петербурга: тратиться нужно только на форму и проезд

Сперва стоит позвонить по телефонам и узнать о наличии свободных мест.

Для тех, кто хочет приобщиться к волейболу, в Санкт-Петербурге действует множество спортивных секций и школ, предлагающих бесплатные занятия. Здесь вы найдёте тренировки для детей и подростков по всем возрастным группам.

Список организаций:

1. ГБОУ Школа-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района

Специализация: велосипедный спорт, волейбол.

Возраст: подростки 13-18 лет (юноши).

Адрес: Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 356.

Контакты: (812) 437-34-22, 437-34-60.

Отзывы: пока отсутствуют.

2. Волейбольный клуб «Ижора»

Спортивные группы для детей с 9 лет. Конкурсный отбор, высокий рост приветствуется.

Возраст: дети 9-10 лет, подростки 11-16 лет (мальчики, юноши).

Адрес: Санкт-Петербург, Колпино.

Контакты: +7-921-961-34-71.

Отзывы: 2.

3. ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района (Витебский пр-т)

Специализация: волейбол, футбол, хоккей, фигурное катание, гандбол.

Возраст: дети 9-10 лет, подростки 11-18 лет (девочки, мальчики, юноши, девушки).

Адрес: Витебский проспект, 41.

Ближайшие станции метро: Московская, Международная, Парк Победы.

Контакты: +7-812-379‑89-60, +7-812-417-65-51.

Отзывы: 14.

4. СШОР Приморского района

Отделения: гандбол, волейбол, плавание, футбол. Физкультурно-оздоровительные занятия для детей, тренажёрный зал, сауна.

Возраст: дети 7-10 лет, подростки 11-16 лет (девочки, мальчики, юноши, девушки).

Адрес: проспект Королёва, 23.

Ближайшие станции метро: Комендантский проспект, Пионерская, Удельная.

Контакты: +7 (812) 393-54-24, +7 (812) 393-04-38.

Отзывы: пока отсутствуют.

Как выбрать подходящее место

Определитесь с удобным районом города. Свяжитесь с выбранной секцией для уточнения условий и расписания. Обратите внимание на отзывы — они помогут составить впечатление о качестве тренировок.

Занятия волейболом не только укрепляют здоровье, но и помогают развить командный дух, выносливость и координацию. Начните путь к спортивным успехам уже сейчас!