Бесплатные детские волейбольные секции Петербурга: тратиться нужно только на форму и проезд

Для тех, кто хочет приобщиться к волейболу, в Санкт-Петербурге действует множество спортивных секций и школ, предлагающих бесплатные занятия. Здесь вы найдёте тренировки для детей и подростков по всем возрастным группам.
Список организаций:
1. ГБОУ Школа-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района
Специализация: велосипедный спорт, волейбол.
Возраст: подростки 13-18 лет (юноши).
Адрес: Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 356.
Контакты: (812) 437-34-22, 437-34-60.
Отзывы: пока отсутствуют.
2. Волейбольный клуб «Ижора»
Спортивные группы для детей с 9 лет. Конкурсный отбор, высокий рост приветствуется.
Возраст: дети 9-10 лет, подростки 11-16 лет (мальчики, юноши).
Адрес: Санкт-Петербург, Колпино.
Контакты: +7-921-961-34-71.
Отзывы: 2.
3. ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района (Витебский пр-т)
Специализация: волейбол, футбол, хоккей, фигурное катание, гандбол.
Возраст: дети 9-10 лет, подростки 11-18 лет (девочки, мальчики, юноши, девушки).
Адрес: Витебский проспект, 41.
Ближайшие станции метро: Московская, Международная, Парк Победы.
Контакты: +7-812-379‑89-60, +7-812-417-65-51.
Отзывы: 14.
4. СШОР Приморского района
Отделения: гандбол, волейбол, плавание, футбол. Физкультурно-оздоровительные занятия для детей, тренажёрный зал, сауна.
Возраст: дети 7-10 лет, подростки 11-16 лет (девочки, мальчики, юноши, девушки).
Адрес: проспект Королёва, 23.
Ближайшие станции метро: Комендантский проспект, Пионерская, Удельная.
Контакты: +7 (812) 393-54-24, +7 (812) 393-04-38.
Отзывы: пока отсутствуют.
Как выбрать подходящее место
- Определитесь с удобным районом города.
- Свяжитесь с выбранной секцией для уточнения условий и расписания.
- Обратите внимание на отзывы — они помогут составить впечатление о качестве тренировок.
Занятия волейболом не только укрепляют здоровье, но и помогают развить командный дух, выносливость и координацию. Начните путь к спортивным успехам уже сейчас!