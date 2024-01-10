Без муки и духовки: ароматный пирог с мандаринами приготовите за пять минут

В ноябре и декабре многие покупают мандарины чуть ли не каждый день. Эти фрукты очень вкусные, но рано или поздно они все же надоедают. Если это ваш случай, приготовьте на основе плодов вкуснейший пирог. Ни грамма муки не понадобится.

Понадобятся следующие продукты:

печенье — 180 г,

мандарины — 3 шт.,

сливочное масло — 70 г,

лимонный сок — 30 мл,

желатин — 30 г,

вода — 100 мл,

сахар — 50 г,

сливочный сыр — 200 г,

йогурт — 500 мл,

сливки — 100 мл.

Печенье измельчаем в блендере. Смешиваем его с растопленным сливочным маслом. Затем перекладываем все это в форму, застеленную пергаментом.

Далее готовим основу для пирога. Заливаем желатин ста миллилитрами теплой воды. В отдельной емкости соединяем мягкий сыр, сливки и йогурт.

Затем смешиваем все эти продукты. Получившийся крем выкладываем на основу из печенья. Сверху украшаем кусочками мандаринов, заливаем сахарным сиропом и убираем торт в холодильник. Через несколько часов достаем и наслаждаемся, пишет сайт «Клуб "Женские секреты"».

Источник фото: ПП Десерты БЕЗСАХАРА / YouTube