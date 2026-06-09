Без разворота в Лахте и в тесноте на Кораблестроителей: куда в Петербурге лучше не соваться с 11 июня

Без разворота в Лахте и в тесноте на Кораблестроителей: куда в Петербурге лучше не соваться с 11 июня Global Look Press / Maksim Konstantinov В трех районах только начинаются ограничения, в то время как в других уже кипит работа. Лето в Петербурге — это не только белые ночи, но и сезон бесконечного ремонта дорог. На этой неделе водителям придется снова перекраивать свои маршруты. С 11 июня, к уже закрытым участкам добавятся новые. Васька и север города: что нового? В Василеостровском районе до 25 июня станет тесно на улице Кораблестроителей возле улицы Нахимова. Дорогу там полностью не закроют, но заметно сузят. Калининский район примет основной удар 11 июня. Это будет «день ограничений» для Меншиковского проспекта и Нартовской улицы. Лучше объезжать этот квадрат через Пискаревский. В Приморском районе история затянется до середины июля. На Приморском шоссе (у 1-го Лахтинского моста) закрывают важный разворот «из области в область». Также перекроют куски Лахтинского проспекта и Бобыльской улицы. Где уже «кипит» работа Не забывайте про ограничения, которые ввели чуть раньше в других частях города: Красногвардейский район: Проспект Металлистов активно чинят. Участки закрывают по очереди, чтобы совсем не парализовать движение.

Проспект Металлистов активно чинят. Участки закрывают по очереди, чтобы совсем не парализовать движение. Московский район: На проспекте Юрия Гагарина (от Типанова до Орджоникидзе) будет узко аж до 15 июля.

На проспекте Юрия Гагарина (от Типанова до Орджоникидзе) будет узко аж до 15 июля. Невский район: Улицу 2-й Луч ограничили на целый месяц — до 7 июля.

Улицу 2-й Луч ограничили на целый месяц — до 7 июля. Петроградка: На 2-й Березовой аллее ремонт продлится до 13 июня. Совет от бывалых: Пользуйтесь навигаторами. Они обычно узнают о перекрытиях ГАТИ быстрее, чем мы успеваем прочитать новости. Заглядывайте на сайт ГАТИ. Там есть онлайн-карта всех работ — очень удобно для планирования поездок на выходные. Закладывайте лишние 20–30 минут на дорогу, особенно если едете в сторону Лахты или через Московский район. Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге отключат горячую воду.