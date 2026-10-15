Без шашечек, сна и совести: как в Пулково ловили «зазывал» и отправили 75 машин на штрафстоянку

За девять месяцев под штрафные санкции попали сотни нарушителей.

Вы садитесь в такси, а у водителя нет ни путевого листа, ни техосмотра, а сам он не спал двое суток. Чтобы таких историй на дорогах Петербурга было меньше, городские службы выходят в регулярные рейды.

За последние 9 месяцев инспекторы проверили более 16 тысяч машин и провели 800 облав, рассказали в Комитете по транспорту Петербурга.

Десятки машин уехали на эвакуаторах

Итоги проверок внушительные. За девять месяцев под штрафные санкции попали сотни нарушителей.

Всего инспекторы завели 370 административных дел. Причем наказывают не только рядовых шоферов, но и бизнес, который закрывает глаза на закон:

162 дела завели на компании-перевозчики (юрлица);

завели на компании-перевозчики (юрлица); 135 дел — на водителей и самозанятых;

— на водителей и самозанятых; 24 дела — на индивидуальных предпринимателей.

Для 75 автомобилей поездки закончились на спецстоянке. Их просто изъяли до устранения нарушений или решения суда. Среди «арестантов» оказался даже один большой заказной автобус.

Без шашечек и медосмотра: на чем попадаются таксисты

Закон о такси стал заметно строже. Сейчас в Петербурге легальная машина должна быть занесена в специальный реестр. Но многие до сих пор пытаются возить людей «в серую».

Чаще всего проверяющие фиксируют простой набор нарушений:

Нет опознавательных знаков. На крыше нет оранжевого фонаря, а на бортах — «шашечек». Нет путевого листа. Это значит, что водитель перед сменой не заезжал к медику, а механику было плевать на состояние тормозов. Нелегальный извоз. Водитель работает без лицензии или разрешений.

Аэропорт без навязчивого сервиса

Отдельная головная боль Петербурга — нелегалы в Пулково. Помните этих навязчивых мужчин у зоны прилета, которые шепотом предлагают: «Такси недорого»? В реальности ценник у них часто оказывается втрое выше официального.

Инспекторы взялись и за них. За 9 месяцев протоколы получили 49 зазывал. Многих из них ловят уже не в первый раз.

Безопасность детей — на первом месте

Особое внимание комиссия уделила заказным детским автобусам. Экскурсии и школьные поездки требуют идеального порядка с документами и техникой: нужны тахографы, ремни безопасности, маячки и опытные водители.

Инспекторы проверили более 30 автобусов с детскими группами. Нарушений оказалось немного — всего пять, но один автобус все-таки пришлось отправить на штрафстоянку прямо с маршрута из-за серьезных проблем.

Как обезопасить себя?

Рейды продолжаются, но и пассажирам стоит быть начеку. Не садитесь в машины к случайным людям на вокзалах и в аэропорту. Пользуйтесь официальными приложениями или стойками заказа.

Если к вам приехала машина без опознавательных знаков, а в приложении не совпадает госномер — лучше отмените поездку. Ваша безопасность точно стоит пяти минут ожидания другого автомобиля.

Ранее «Городовой» рассказывал, что автобусы стали самым популярным транспортом у петербуржцев.