Загадка века: почему советские кирпичные дома служат 150 лет, а современные — лишь 50

Правда и мифы о советской и современной стройке

Многие уверены: раньше строили так, что сто лет простоит, а сейчас — лишь бы сдать. Доля правды тут есть, но картина сложнее: у старых и новых домов разные принципы расчёта долговечности и разные слабые места.

Что говорят нормы: сроки службы тогда и сейчас

В советское время по ВСН 58-88(р) каменным домам первой группы отводили до 150 лет, а панельным хрущёвкам — 50, экспериментальной серии К-7 — всего 25.

Сегодня ГОСТ 27751-2014 устанавливает расчётный срок службы обычных зданий не менее 50 лет, уникальных — 100.

"Важно понимать: это не дата обрушения, а горизонт, на который проектируют конструкции и планируют ремонты", - отмечает источник.

В чём разница материалов и конструкций

Сталинские и добротные кирпичные дома держатся за счёт массивных стен (51–64 см), полнотелого кирпича и пластичных известковых растворов, которые «гасят» мелкие подвижки.

В современных новостройках чаще используют монолитный каркас и многослойные фасады: утеплитель, облицовку, мембраны. У каждого слоя свой срок жизни — 25–50 лет, после чего начинаются проблемы: трещины, отслоения, потеря теплоизоляции.

Вывод

Миф о «вечных» советских домах и «одноразовых» новостройках упрощает сложную картину: долговечность зависит от материалов, конструкции, обслуживания и даже статистики.

Сравнивать нужно не годы постройки, а реальное состояние и планы на ремонт. Грамотный взгляд на дом — это взгляд не на фасад, а на его «скелет» и историю.

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