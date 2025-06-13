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Без сквозных проходов и с широкими дверями: что изменилось в петербургском поезде метро «Балтиец-2»

Опубликовано: 13 июня 2025 17:03
Поезд
Без сквозных проходов и с широкими дверями: что изменилось в петербургском поезде метро «Балтиец-2»
Городовой ру

Новый поезд скоро выйдет на фиолетовую линию петербургского метро.

Петербургский метрополитен совсем скоро запустит на Фрунзенско-Приморскую линию новый поезд «Балтиец-2». Этот состав — усовершенствованная версия уже знакомых петербуржцам «Балтийцев», но с рядом заметных улучшений и особенностей, которые делают поездку комфортнее и удобнее.

Что за поезд «Балтиец-2»?

«Балтиец» — это семейство поездов, специально разработанных для петербургского метро. Они рассчитаны на восьмивагонные составы, которые могут вместить до 1500 пассажиров.

Поезда оснащены современными электродвигателями, которые обеспечивают хорошую скорость — до 80 км/ч. Это позволяет быстро и плавно разгоняться, что важно для городского ритма.

«Балтиец-2» — это обновленная версия, собранная на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. Внешний облик поезда выдержан в фиолетовых тонах, чтобы гармонировать с цветом линии метро, на которой он будет работать.

Внутри тоже сделан акцент на удобство: установлены более широкие прислонно-сдвижные двери, которые ускоряют посадку и высадку пассажиров примерно на 17%, а также снижают шум при движении.

Комфорт и особенности

В новых поездах предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов — мелочь, но очень нужная в наше время. Для пассажиров с колясками и маломобильных людей предусмотрены специальные места.

В кабине машиниста сделали удобное кресло с регулировками и системой виброгашения, чтобы работа была менее утомительной. Также в кабине поддерживается комфортный микроклимат.

Интересно, что в «Балтиец-2» по-прежнему нет кондиционеров. Это связано с особенностями климата Петербурга и системой вентиляции, которая обеспечивает приток свежего воздуха из тоннелей и с поверхности. Такой подход считают лучшим для северной столицы, где воздух насыщен кислородом.

Еще одна особенность — в поезде нет сквозных проходов между вагонами. Это сделано из соображений безопасности, чтобы ограничить свободное перемещение внутри состава.

Когда и где можно будет прокатиться?

Первый «Балтиец-2» уже собран и сейчас проходит финальные испытания в электродепо «Южное». Планируется, что осенью 2025 года поезд начнет перевозить пассажиров на фиолетовой линии, сообщает Росбалт.

Кроме того, «Балтиец-2» — это пример успешного импортозамещения: большинство комплектующих и узлов производятся в России, что снижает зависимость от зарубежных поставок.

В ближайшие годы в Петербурге планируется открыть еще множество новых станций метро, и новые поезда помогут справиться с растущим пассажиропотоком, сделав подземку еще более удобной для жителей и гостей города.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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