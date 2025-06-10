Битва за безопасность: в Петербурге хотят обязать таксистов оборудовать каждую машину детским креслом — как это повлияет на стоимость поездок

Станет ли такси безопаснее и дешевле для детей?

Петербургские депутаты всерьез взялись за вопрос безопасности маленьких пассажиров в такси, и это может стать настоящей революцией в сфере пассажирских перевозок.

Комиссия по транспорту местного парламента поддержала проект федеральной инициативы, направленной на обеспечение детскими креслами каждого такси и, что немаловажно, на запрет необоснованного завышения тарифов при перевозке детей.

Андрей Рябоконь, депутат Законодательного собрания Северной столицы, поделился подробностями этого важного шага.

Три кита законопроекта: Кресла, цены и поддержка

Предлагаемый законопроект опирается на три ключевых принципа, которые, по мнению разработчиков, должны кардинально изменить ситуацию с перевозкой детей в такси.

Обязанность каждого такси иметь детское кресло. Перевозчики будут обязаны оборудовать свои автомобили как минимум одним детским креслом — и это не просто рекомендация, а законодательное требование. Это первый и самый важный шаг к обеспечению безопасности.

Запрет на дискриминационные тарифы. Больше никаких «детских» тарифов. Законопроект прямо запрещает установку отдельных, завышенных цен за перевозку детей в сопровождении взрослых. Это удар по жадности некоторых перевозчиков, которые рассматривают детей как источник дополнительного дохода.

Государственная поддержка многодетных семей. Региональные власти получат право оказывать поддержку перевозчикам, которые предоставляют льготные тарифы для многодетных семей. Это не просто жест доброй воли, а конкретная мера поддержки тех, кому она действительно необходима.

«Вопиющая дискриминация»: Почему это так важно?

Инициатива, разработанная на площадке Народного фронта, направлена на устранение, по словам депутатов, «вопиющей дискриминации детей при оказании услуг по перевозке в легковых такси».

Действительно, существующая ситуация, когда перевозка ребенка в такси становится либо рискованным, либо непомерно дорогим удовольствием — недопустима.

«Предлагаемый законопроект — это реализация поручений президента РФ. Мы должны обеспечить безопасность наших детей», — подчеркивает депутат Рябоконь.

Цена вопроса: Жизни или прибыль?

Депутат ЗакСа Михаил Барышников выразил свою позицию максимально жестко:

«800 детей погибли в авариях. Может быть, 600 из них выжили бы, если бы они ехали в креслах. Мы должны думать о безопасности детей, а не о неудобствах, которые будет испытывать бизнес», — цитирует Барышникова 78.ru.

Он напомнил о трагических последствиях, к которым может привести пренебрежение безопасностью.

Что дальше: Госдума и будущее детской безопасности

В ближайшее время законопроект будет вынесен на пленарное заседание петербургского парламента. В случае положительного решения он будет направлен в Государственную Думу, и вот там начнется настоящая борьба за его принятие.

Этот законопроект — не просто набор правил и ограничений, а попытка изменить сознание, пересмотреть приоритеты и поставить безопасность детей выше сиюминутной выгоды.