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Петербургский метрополитен засиял в 3D: теперь все туристы найдут выход

19 мая 2025 14:31
Петербургское метро, карты
Петербургский метрополитен засиял в 3D: теперь все туристы найдут выход
Городовой ру

Путешествовать по городу станет намного проще.

В год 65-летнего юбилея Петербургского метрополитена компания «Яндекс» преподнесла городу уникальный подарок — детальные 3D-модели станций метро в сервисе «Карты». Теперь заблудиться в поисках нужного выхода или входа станет гораздо сложнее, ведь каждая станция предстает перед пользователями в виртуальной реальности.

Виртуальный двойник метро: подарок городу на юбилей

«Яндекс» создал 12 трехмерных моделей наземных вестибюлей станций метро, среди которых — «Площадь Восстания», «Нарвская», «Кировский завод», «Автово», «Горьковская», «Пушкинская», «Балтийская», «Чернышевская», «Василеостровская», «Ломоносовская», «Крестовский остров» и «Технологический институт».

Нововведение, по словам представителей компании, призвано помочь петербуржцам и гостям города быстрее ориентироваться и находить нужные входы в метро.

Детали, которые помогают сориентироваться

«На моделях детально проработаны небольшие элементы, которые помогут сориентироваться: вывески с названиями станций, фирменные буквы М и другие отличительные детали, важные для узнаваемого образа. <...> Также для удобства у всех станций пронумерованы выходы», — рассказали в пресс-службе «Яндекса» в беседе с «Деловой Петербург».

Благодаря такой детализации, ориентироваться в городе становится значительно проще, особенно для туристов, впервые посетивших Северную столицу.

В будущем — вокзалы и аэропорты?

«Яндекс» не планирует останавливаться на достигнутом. В компании отметили, что в будущем в картах могут появиться 3D-модели вокзалов и аэропортов, что сделает навигацию в городе еще более удобной и интуитивно понятной.

От роботов к метро

Стоит отметить, что компания «Яндекс» активно развивает не только картографические сервисы, но и другие направления. В апреле стало известно о разработке программного обеспечения для человекоподобных роботов, которых планируют использовать, в частности, для доставки посылок внутри зданий.

Это демонстрирует многогранность компании и ее стремление к инновациям в различных сферах.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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