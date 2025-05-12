Место, о котором не знают туристы: где находится азиатский сквер в Петербурге

Сквер «Инчхон» появился в Петербурге в честь исторических событий, которые произошли в начале 20 века.

В Кронштадте есть необыкновенное место, про которое мало кто знает. Сквер в азиатском стиле является любимым местом для прогулок местных жителей. Сквер «Инчхон» появился в Санкт-Петербурге не просто так, он связывает два города.

История, которая объединила два города

В далеком 1904 году, когда началась Русско-японская война, из Кронштадта в свой последний бой вышел легендарный крейсер «Варяг». Он направился в порт Чемульпо — современный Инчхон, расположенный в Южной Корее. Там вместе с канонерской лодкой «Кореец», в неравном бою с японской эскадрой, русские моряки проявили настоящий героизм: после боя «Варяг» был затоплен, а «Кореец» взорвали, чтобы не достаться врагу.

Этот эпизод и стал основой для установления побратимских отношений между городами в 2010 году. В Инчхоне даже есть площадь, посвященная Санкт-Петербургу и событиям той войны, а в 2011 году корейская сторона предложила создать в Кронштадте памятное место, символизирующее подвиг моряков.

Как появился сквер «Инчхон»?

Идея воплотилась в жизнь спустя несколько лет. В 2018 году на берегу Финского залива, рядом с Каботажной гаванью Кронштадта, открылся сквер «Инчхон». Территория раньше была заброшенной, но ее очистили и благоустроили. Работы проводились совместно с корейскими специалистами, чтобы передать дух и стиль Кореи.

В сквере есть аккуратные цветочные клумбы, бонсаи — северные хвойные деревья, которые напоминают азиатские сады камней, гальковые дорожки, беседка и детская площадка.

Что можно увидеть и чем заняться?

Сквер «Инчхон» — это тихое и уютное место, где можно отдохнуть от городской суеты. Отсюда открывается прекрасный вид на форт «Петр I» и на морскую акваторию Кронштадта. Есть выход к пляжу Каботажной гавани, где можно прогуляться вдоль воды и полюбоваться закатом, передает Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.

Несмотря на свою красоту, сквер пока не слишком популярен среди туристов, поэтому здесь можно найти уединение и спокойствие. Местные жители уже называют его одним из самых красивых уголков города.

Немного интересных фактов

После войны японцы подняли «Варяг» и использовали его как учебное судно, а Россия выкупила корабль обратно в 1916 году. А современный ракетный крейсер «Варяг» — флагман Тихоокеанского флота России и носит имя легендарного корабля.