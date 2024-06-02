Будьте осторожны: вот какие опасности подстерегают туристов в солнечной Греции

Некоторые считают, что Греция — это такая тихая и спокойная страна, в которой можно на протяжении всего отдыха чувствовать себя в полной безопасности, но это не так. Местные жители не все рады вас видеть, а природа порой в прямом смысле слова хочет вас «убить». Есть нюансы, о которых нужно всегда помнить, находясь на Балканском полуострове.

Преступность

В Греции достаточно большой процент мелких краж. Чаще всего воруют кошельки, сумки и телефоны у зазевавшихся туристов. Будьте внимательные на вокзалах, в кафе, на рынках или у популярных достопримечательностей. Вы можете отвлечься на красивую статую или сувенир, а в это время карманник легко стащит деньги из портмоне. В общественном транспорте тоже много воров, которые не прочь обогатиться за ваш счет.

Источник фото: Legion-Media

Запомните и неблагоприятные районы Афин. Это квартал красных фонарей недалеко от площади Омония, а также площади Вати и Колокотрони. На портале «Тонкости туризма» отметили, что участились и случаи изнасилований. Не стоит летать на отдых одной, но если это неизбежно, то не пейте коктейли в барах, когда вас кто-то якобы угощает (неизвестные могут подсыпать в стакан наркотические вещества) и не соглашайтесь на свидания с местными. Ни к чему хорошему это не приведет.

Природа

В Греции иногда случаются небольшие землетрясения. Толчки могут ощущать туристы и сильно испугаться. Кроме того, жара тоже сильно влияет на обстановку. На островах часто случаются пожары, которые занимают тысячи квадратных метров. Смог стоит ужасно зловонный.

Источник фото: Legion-Media

В море вас будут подстерегать морские ежи и ядовитые медузы. Их у побережья огромное количество. А на скалах вы можете встретиться лицом к лицу с гадюкой или скорпионом. Если отправляетесь на экскурсию, лучше сменить открытые сандалии на закрытые высокие ботинки с носками. Не оченькрасиво, зато безопасно.

Недовольные местные

Часто сами местные жители приносят дискомфорт туристам. Они бастуют из-за маленькой зарплаты, высоких цен на бензин или продукты. Нередко происходят стычки, из-за которых могут пострадать и приезжие. На такие акции протеста быстро выезжает полиция с дубинками и слезоточивым газом. Лучше держаться от мест массового скопления людей подальше, чтобы не получить несколько ударов по голове от блюстителей порядка.

Источник фото: Legion-Media