Будьте внимательны в кафе: правда ли, что во Вьетнаме до сих пор едят собак

Для большинства людей собака является настоящим и преданным другом, но для азиатов это четвероногое существо уже многие столетия заменяет еду. Действительно ли и сейчас эти живодерские традиции сохранились? Есть ли вероятность, что в местном кафе Вьетнама вам принесут рагу из собачатины или стейк из некогда милого пушистика?

Правда или миф

Увы, но даже в XXI веке во Вьетнаме до сих пор употребляют в пищу псов. Прежде всего это происходит из-за дешевизны продукта. Люди просто не могут позволить себе другой вид мяса, так как в кошельке у них практически нет денег.

Есть еще одна старинная примета и традиция. Местные жители уверяют, что они становятся здоровее, потребляя собачатину. Люди верят, что такая еда делает их сердце крепче, сосуды эластичнее, да еще и на мужскую потенцию благоприятно влияет. Конечно, это не было научно доказано.

Источник фото: Legion-Media

Что думают власти

Местные власти, вроде, стали шагать в ногу со временем. Они призывают местных отказаться от спорного продукта, так как это не только негативно влияет на репутацию страны. Оказалось, что съев кусок дешевого мяса можно легко заразиться бешенством. Это большая проблема для здравоохранения, лекарств на всех не хватает.

«Мы хотим продвигать более бережное отношение к животным и с этой целью будем искоренять бешенство, пресекать торговлю мясом кошек и собак. Кроме того, наша задача — сделать город первым направлением для туризма», — как-то заявлял журналистам вице-мэр Хойана Нгуен Хунг.

По статистике на сегодняшний день только 6,3% вьетнамцев едят мясо собак, 88% жителей страны выступают за запрет этой практики.

Откуда берут собак

Собак для еды отлавливают на улице. Это бездомные псы, которые либо были брошены хозяевами, либо уже родились там. Также есть специальные фермы, где таких пушистиков выращивают. Их поставляют в рестораны и кафе уже убитыми. Везут живых псов и из Таиланда, отправляя на вьетнамские бойни.

Источник фото: Legion-Media

Ежегодно во Вьетнаме съедают около пяти миллионов собак. Чаще всего это делают в отдаленных уголках страны на какие-то крупные торжества, например, свадьбы или похороны. Правительство все-таки надеется, что однажды эта кощунственная привычка из прошлого навсегда исчезнет, но давить на местное население тоже они не могут.

Источник фото: Legion-Media