Забыть про хинкали: где в Петербурге попробовать настоящие буузы и другие блюда бурятской кухни

Лучшие места в Петербурге для знакомства с бурятской кухней.

Бурятская кухня — это наследие кочевого народа, простая, но очень сытная и оригинальная. В основе — мясо и молоко, приготовленные по традиционным рецептам.

Блюда бурятской кухни отличаются особым вкусом и ароматом, отражая суровые условия жизни и богатую культуру народа. В Санкт-Петербурге, где собраны культуры разных народов, есть несколько мест, где можно познакомиться с этой удивительной кухней.

Традиционные блюда бурятской кухни: буузы, бухлер, шулэн и другие деликатесы

Буузы — мясо (конина, говядина или баранина) с луком и жиром, завернутое в тесто и приготовленное на пару.

Хушууры — бурятская версия чебуреков.

Бухлер — наваристый суп из баранины.

Шулэн — суп, в котором ложка стоит (очень густой и насыщенный).

Дамбар — мелко порезанные бараньи субпродукты, обжаренные на сливочном масле.

Саламат — мучная каша, которая готовится на жирной сметане и загущается мукой.

Урмэ — десерт из молочной пенки.

Зутараан сай — традиционный напиток с согревающим эффектом.

Особое место в бурятской кухне занимают напитки. Самым популярным является зутараан сай — зеленый чай, в который добавляют поджаренную муку, молоко, топленое масло, курдючное сало и даже измельченное вяленое мясо и соль.

Этот напиток — очень сытный и согревающий, идеально подходит для холодного времени года. Приготовление зутараан сай — это целый ритуал, требующий определенных навыков и знаний.

Дацан Гунзэчойнэй: традиционная кухня при буддийском храме

В Петербурге одним из мест, где можно попробовать бурятскую кухню, является дацан Гунзэчойнэй. При нем есть столовая, в которую могут попасть все желающие.

В этом кафе рекомендуют попробовать традиционные буузы (их еще называют позы) — приготовленное на пару мясо, завернутое в тесте, аналог грузинских хинкали. Выбор других блюд несколько ограничен, но фирменное бурятское блюдо стоит попробовать — точно такие же буузы можно отведать, разве что, только в Улан-Удэ.

Посещение столовой при дацане — это не только возможность попробовать бурятскую кухню, но и прикоснуться к культуре и традициям буддизма. Расписание работы кафетерия указано на официальном сайте дацана.

Кафе-буузная «Багульник»: бурятская кухня на севере Петербурга

Кафе-буузная «Багульник» расположена на севере Петербурга и предлагает традиционные блюда бурятской и забайкальской кухни.

Визитной карточкой, что видно из названия, являются буузы. Это «чашечка» из теста, приготовленная на пару, внутри которой находится начинка из лука и фарша. В меню можно найти также бухэлеэр, вареники с забайкальским полевым чесноком, боовы и другие необычные в наших краях блюда.

«Багульник» — это место, где можно попробовать разнообразные блюда бурятской кухни и открыть для себя новые вкусы. Находится на проспекте Науки, 17.

Buuza Room: буузы с разными начинками и не только

В Buuza Room также можно отведать традиционные бурятские буузы с разными начинками — с говядиной, бараниной, курицей и свининой. Тут их можно попробовать не только в вареном, но и в жаренном виде.

Гостям также предлагают хугабшу, бурятские лепешки с фаршем шарбин и традиционный сдобный хворост со сгущенным молоком или джемом. Запить все это можно заваренным вкрутую чаем с молоком.

Buuza Room — это место, где можно насладиться бурятской кухней в современной интерпретации и попробовать традиционные блюда в новом исполнении. Находится на переулке Гривцова, 20.

Кафе «Ага»: блюда с душой Забайкальского края и Бурятии на Васильевском острове

Буузная на Васильевском острове «Ага» предлагает блюда, сделанные с душой Забайкальского края и Бурятии. Здесь подают горячие, сочные, ароматные буузы — как дома «у бабушки», а также ароматные супы и традиционные блюда из баранины — хошхоног и ореомог.

Кафе «Ага» — это место, где можно почувствовать атмосферу домашнего уюта и насладиться настоящей бурятской кухней, приготовленной с любовью и заботой. Находится на Косой линии24/25.

Кулинарное разнообразие Петербурга: бурятская кухня как часть культурного ландшафта

Бурятская кухня занимает особое место в кулинарном ландшафте Петербурга, являясь одним из многочисленных примеров культурного разнообразия города.

Возможность попробовать традиционные блюда разных народов делает Петербург привлекательным для туристов и ценителей гастрономических изысков. Сохранение и популяризация национальных кухонь способствует укреплению культурных связей и обогащению городской среды.