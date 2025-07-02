Бюджетный Петербург: где искать «золотые ключики» от самых дешевых квартир в «Северной Венеции»

Петербург – город величественных дворцов, просторных проспектов и, чего греха таить, весьма "кусачих" цен на недвижимость. Снять квартиру в Северной столице порой кажется подвигом, сравнимым с покорением Эвереста в финансовом плане.
Но не спешите отчаиваться и затягивать пояс туже! Даже в этом императорском городе есть свои "тихие гавани" – районы, где арендная плата не шокирует своими космическими цифрами, а оставляет шанс на комфортную жизнь без кредитов и долгов. Итак, где же в Петербурге скрываются самые бюджетные квартиры, и какие районы готовы принять вас с открытыми объятиями и приятными ценами?
Тройка "спасательных кругов": Петродворцовый, Пушкинский и Колпинский – территории разумных цен
Если вы охотитесь за максимально доступным жильем в Петербурге, обратите внимание на три района, словно сошедшие со страниц сказки о золотой рыбке: Петродворцовый, Пушкинский и Колпинский. Именно здесь, по данным аналитиков рынка недвижимости, можно найти самые дешевые варианты аренды квартир.
Петродворцовый район, известный на весь мир своим великолепным Петергофом и фонтанами, предлагает аренду квартиры площадью около 35 квадратных метров в среднем за 18 тысяч рублей в месяц. Казалось бы, соседство с императорской резиденцией должно автоматически поднимать цены до небес, но Петродворцовый район – приятное исключение.
Конечно, это не самый центр города, и путь до исторических достопримечательностей займет время, но зато вы получаете возможность жить в экологически благоприятном районе, дышать свежим воздухом Финского залива и наслаждаться великолепием Петергофских парков практически у себя под окнами.
Пушкинский район, неразрывно связанный с именем великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и его Царским Селом, предлагает аренду аналогичной квартиры примерно за 22 тысячи рублей в месяц.
Здесь вас ждут просторные парки, дворцовые ансамбли и атмосфера спокойствия и умиротворения. Пушкинский район – это идеальный выбор для тех, кто ценит тишину и природу, но при этом хочет оставаться в пределах Петербурга с его культурными возможностями.
Замыкает тройку самых бюджетных районов Колпинский. Здесь средняя цена аренды квартиры площадью 35 квадратов составляет около 23 тысяч рублей в месяц. Колпино – район с собственной историей и промышленным прошлым, расположенный несколько дальше от центра города.
Однако здесь есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни, а цены на жилье приятно отличаются от центральных районов. Колпинский район – это выбор практичных людей, которые ценят соотношение цены и качества и готовы к некоторому удалению от бурлящего центра ради экономии.
"Золотая четверка" цен: Петроградский, Центральный, Адмиралтейский и Курортный – вершины арендного Олимпа
Для контраста стоит упомянуть и районы, где аренда квартир влетит в "копеечку". Вершину рейтинга самых дорогих районов предсказуемо занимают центральные локации: Петроградский, Центральный и Адмиралтейский районы.
Здесь аренда квартиры площадью 35 квадратных метров может обойтись в 48, 40 и 39 тысяч рублей в месяц соответственно. Высокие цены объясняются легко: исторический центр города, развитая инфраструктура, транспортная доступность, шаговая доступность до главных достопримечательностей – за все это приходится платить.
Удивительно, но в числе самых дорогих районов оказался и Курортный, где цены на аренду также достигают 39 тысяч рублей за 35 квадратов.
Курортный район, расположенный на берегу Финского залива, привлекает своей экологией, чистым воздухом и близостью к природе. Многочисленные санатории, курорты и детские лагеря делают его привлекательным для семейного отдыха и долгосрочной аренды, что и формирует соответствующий уровень цен.
|Район
|Средняя стоимость аренды (35 кв.м)
|Петродворцовый
|18 000 руб.
|Пушкинский
|22 000 руб.
|Колпинский
|23 000 руб.
|Адмиралтейский
|39 000 руб.
|Курортный
|39 000 руб.
|Центральный
|40 000 руб.
Петербург – город разнообразный и многоликий. Здесь найдется место и для любителей роскоши, и для ценителей бюджетных вариантов. Даже в Северной Венеции можно снять квартиру по вполне приемлемой цене, если знать, где искать.
Петродворцовый, Пушкинский и Колпинский районы открывают двери в Петербург для тех, кто не готов платить заоблачные суммы за аренду жилья.
Конечно, возможно, придется пожертвовать близостью к центру и некоторыми удобствами, но зато вы получите возможность жить в прекрасном городе на Неве, не ограничивая себя во всем остальном.
Главное – правильно расставить приоритеты и помнить, что Петербург – это не только центр, но и его очаровательные окраины, где жизнь течет спокойнее, а цены на жилье приятнее для кошелька.