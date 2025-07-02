Бюджетный Петербург: где искать «золотые ключики» от самых дешевых квартир в «Северной Венеции»

Петербург – город царственных панорам и звонких монет, где аренда жилья порой кусается больнее зимнего ветра с Невы. Но не спешите думать, что Северная столица – только для избранных толстосумов.

Петербург – город величественных дворцов, просторных проспектов и, чего греха таить, весьма "кусачих" цен на недвижимость. Снять квартиру в Северной столице порой кажется подвигом, сравнимым с покорением Эвереста в финансовом плане.

Но не спешите отчаиваться и затягивать пояс туже! Даже в этом императорском городе есть свои "тихие гавани" – районы, где арендная плата не шокирует своими космическими цифрами, а оставляет шанс на комфортную жизнь без кредитов и долгов. Итак, где же в Петербурге скрываются самые бюджетные квартиры, и какие районы готовы принять вас с открытыми объятиями и приятными ценами?

Тройка "спасательных кругов": Петродворцовый, Пушкинский и Колпинский – территории разумных цен

Если вы охотитесь за максимально доступным жильем в Петербурге, обратите внимание на три района, словно сошедшие со страниц сказки о золотой рыбке: Петродворцовый, Пушкинский и Колпинский. Именно здесь, по данным аналитиков рынка недвижимости, можно найти самые дешевые варианты аренды квартир.

Петродворцовый район, известный на весь мир своим великолепным Петергофом и фонтанами, предлагает аренду квартиры площадью около 35 квадратных метров в среднем за 18 тысяч рублей в месяц. Казалось бы, соседство с императорской резиденцией должно автоматически поднимать цены до небес, но Петродворцовый район – приятное исключение.

Конечно, это не самый центр города, и путь до исторических достопримечательностей займет время, но зато вы получаете возможность жить в экологически благоприятном районе, дышать свежим воздухом Финского залива и наслаждаться великолепием Петергофских парков практически у себя под окнами.

Пушкинский район, неразрывно связанный с именем великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и его Царским Селом, предлагает аренду аналогичной квартиры примерно за 22 тысячи рублей в месяц.

Здесь вас ждут просторные парки, дворцовые ансамбли и атмосфера спокойствия и умиротворения. Пушкинский район – это идеальный выбор для тех, кто ценит тишину и природу, но при этом хочет оставаться в пределах Петербурга с его культурными возможностями.

Замыкает тройку самых бюджетных районов Колпинский. Здесь средняя цена аренды квартиры площадью 35 квадратов составляет около 23 тысяч рублей в месяц. Колпино – район с собственной историей и промышленным прошлым, расположенный несколько дальше от центра города.

Однако здесь есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни, а цены на жилье приятно отличаются от центральных районов. Колпинский район – это выбор практичных людей, которые ценят соотношение цены и качества и готовы к некоторому удалению от бурлящего центра ради экономии.

"Золотая четверка" цен: Петроградский, Центральный, Адмиралтейский и Курортный – вершины арендного Олимпа

Для контраста стоит упомянуть и районы, где аренда квартир влетит в "копеечку". Вершину рейтинга самых дорогих районов предсказуемо занимают центральные локации: Петроградский, Центральный и Адмиралтейский районы.

Здесь аренда квартиры площадью 35 квадратных метров может обойтись в 48, 40 и 39 тысяч рублей в месяц соответственно. Высокие цены объясняются легко: исторический центр города, развитая инфраструктура, транспортная доступность, шаговая доступность до главных достопримечательностей – за все это приходится платить.

Удивительно, но в числе самых дорогих районов оказался и Курортный, где цены на аренду также достигают 39 тысяч рублей за 35 квадратов.

Курортный район, расположенный на берегу Финского залива, привлекает своей экологией, чистым воздухом и близостью к природе. Многочисленные санатории, курорты и детские лагеря делают его привлекательным для семейного отдыха и долгосрочной аренды, что и формирует соответствующий уровень цен.

Рейтинг районов Санкт-Петербурга по стоимости аренды квартир (35 кв.м) Район

Средняя стоимость аренды (35 кв.м)

Петродворцовый

18 000 руб.

Пушкинский

22 000 руб. Колпинский

23 000 руб.

Адмиралтейский

39 000 руб.

Курортный

39 000 руб.

Центральный

40 000 руб.





Петербург – город разнообразный и многоликий. Здесь найдется место и для любителей роскоши, и для ценителей бюджетных вариантов. Даже в Северной Венеции можно снять квартиру по вполне приемлемой цене, если знать, где искать.

Петродворцовый, Пушкинский и Колпинский районы открывают двери в Петербург для тех, кто не готов платить заоблачные суммы за аренду жилья.

Конечно, возможно, придется пожертвовать близостью к центру и некоторыми удобствами, но зато вы получите возможность жить в прекрасном городе на Неве, не ограничивая себя во всем остальном.

Главное – правильно расставить приоритеты и помнить, что Петербург – это не только центр, но и его очаровательные окраины, где жизнь течет спокойнее, а цены на жилье приятнее для кошелька.