Кино как урок истории: Минпросвещения вернулось в СССР, исключив новую Россию

Минпросвещения РФ обнародовало методические рекомендации по использованию фрагментов «золотого фонда» отечественного кино.
Цель – укрепление традиционных ценностей, формирование эстетического вкуса и культурного кругозора.
От «Чебурашки» к советским фильмам
Как пишет "Интерфакс", в черновиках списка фигурировали и современные фильмы, такие как «Движение вверх», «Чебурашка» и «Онегин».
Однако в итоговом перечне из 100 картин остались только советские шедевры. Например, «Место встречи изменить нельзя», «Иван Васильевич меняет профессию», «Москва слезам не верит», а также картины о Великой Отечественной войне.