Городовой / Общество / Кино как урок истории: Минпросвещения вернулось в СССР, исключив новую Россию
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Кино как урок истории: Минпросвещения вернулось в СССР, исключив новую Россию

Опубликовано: 2 сентября 2025 14:01
кино
Кино как урок истории: Минпросвещения вернулось в СССР, исключив новую Россию
globallookpress/Petrov Sergey

Министерство просвещения РФ пересмотрело список обязательных фильмов для школьной программы, исключив из него все, что было снято после 1992 года, включая популярных современных героев.

Минпросвещения РФ обнародовало методические рекомендации по использованию фрагментов «золотого фонда» отечественного кино.

Цель – укрепление традиционных ценностей, формирование эстетического вкуса и культурного кругозора.

От «Чебурашки» к советским фильмам

Как пишет "Интерфакс", в черновиках списка фигурировали и современные фильмы, такие как «Движение вверх», «Чебурашка» и «Онегин».

Однако в итоговом перечне из 100 картин остались только советские шедевры. Например, «Место встречи изменить нельзя», «Иван Васильевич меняет профессию», «Москва слезам не верит», а также картины о Великой Отечественной войне.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».