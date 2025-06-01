Чем Анапа отличается от Сочи: почему на любимом миллионами курорте море цветет, а на самом дорогом — нет

Каждое лето анапские пляжи встречали туристов не только солнцем, но и зелёной жижей у берега. Это цветёт море — и виновата в этом водоросль камка.

Она обожает мелководье с тёплой водой, и в Анапе для неё просто курорт. А вот в Сочи совсем другая картина: море глубже, пляжи галечные, температура ниже — и камке там некомфортно.

Причины цветения

Цветение — это не катастрофа, а естественный процесс. Камка начинает активно размножаться, когда вода прогревается до 24–26 градусов. Обычно это происходит с середины июня до середины августа, но может начаться и раньше, и позже. Прогнозировать точно невозможно.

Можно ли этого избежать?

Целиком — нет. Но в Анапе есть места, где цветение не так заметно: галечные пляжи Утриша или удалённые участки с глубокой водой. Камка неприятна на ощупь, но не опасна, и большинство отдыхающих просто не обращают на неё внимания. Хотя эстетическое удовольствие, конечно, портится. Впрочем, многие считали, что купаться в такой воде полезнее, как и вдыхать воздух с ароматами цветения.

Сочи — в плюсе

В Сочи климат другой: ветренее, глубже, прохладнее. Водоросли там тоже бывают, но не в таких объёмах. К тому же коммунальные службы на популярных пляжах убирают всё быстро. Поэтому тем, кто хочет чистой воды, лучше выбирать Сочи или приезжать в Анапу в сентябре (когда пляжи очистят от мазута) — когда море ещё тёплое, а камка уже отступила.