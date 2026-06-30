Чем пахли русские царевны до появления духов: не все так романтично, как казалось

Сегодня мы привыкли к разнообразию парфюмов, а в старину на Руси ароматы были совсем иными — более природными, «домашними». Запахи складывались из банных отваров, ладана, воска и редких привозных благовоний.
Погрузимся в атмосферу царских хором и узнаем, чем пахли покои знатных дам и как развивалась история ароматов в России.
Чистота и запахи: банные традиции
Баня была главным источником свежести. Стены и полы обливали настоями душицы, мяты, чабреца и зверобоя, пол устилали хвоей, сеном или луговыми цветами. Волосы и тело мыли отварами ромашки, крапивы и корня лопуха. Чистое льняное белье завершало картину: запах немытого тела не считался нормой.
Чем благоухали царские покои
- Ладан — его густой смолистый аромат прочно впитывался в бархат, парчу и меха.
- Восковые свечи — давали теплый медово‑солнечный оттенок, смешиваясь с запахом ладана.
- Травяные мешочки в сундуках — между слоями одежды клали мяту, лаванду, лепестки роз, чтобы уберечь вещи от затхлости.
- Привозные благовония — розовая вода, мускус и редкие ароматы были дорогими и использовались только для торжественных случаев.
- Спиртовые эссенции — в XVII веке аптекари готовили гвоздичную, гуляфную и другие эссенции, которые применяли как освежители и тоники.
Вывод
Ароматы прошлого — это не столько парфюм, сколько отражение уклада жизни: баня, травы, ладан и воск создавали неповторимый запах русского дома. Редкие привозные духи оставались привилегией знати и появлялись в обиходе постепенно, становясь символом статуса и роскоши. Об этом сообщает канал "World Lord: история и короли".
Мнения россиян
«Мне кажется, запах бани с травами — самый уютный и родной, он будто возвращает в детство», — делится жительница Костромы.
«Интересно, что даже без современных духов люди умели сохранять свежесть и создавать приятные ароматы в доме», — замечает историк из Санкт‑Петербурга.
«Духи Елизаветы Петровны, которые она выписывала ящиками, — это уже совсем другая эпоха, ближе к европейской моде», — добавляет коллекционер антикварных книг из Москвы.
Личное мнение автора
Когда читаешь про ароматические ящики для склянок и про курительные смолки, будто переносишься в те самые хоромы — и даже чувствуешь этот сложный, многослойный запах: дым, мед, травы и пряности.
Мне кажется, в этих старинных способах есть особая теплота: люди не стремились заглушить все одним ярким парфюмом, а собирали целую палитру естественных ароматов. И в этом есть своя, очень глубокая эстетика — не показная, а выстроенная вокруг повседневной жизни и традиций.
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