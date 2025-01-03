Городовой / Общество / В какие дни нельзя убираться
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

В какие дни нельзя убираться

3 января 2025 12:02
Кухня в квартире
В какие дни нельзя убираться
Alexander Legky/ Global Look Press/Global Look Press

Не только в церковные праздники.

Уборка дома — дело привычное, но, как рекомендуют народные приметы и традиции, проводить ее можно не всегда. Существуют определенные дни, когда при наведении порядка могут возникнуть проблемы и неприятности. Разберемся, когда петербуржцам лучше оставить веник в стороне.

Церковные праздники

Христианам категорически не рекомендуется проводить уборки на Благовещение, Вербное воскресенье и Пасху. В эти дни стоит соблюдать любой тяжелый труд, включая стирку и глажку. Уборку лучше сделать накануне праздника, чтобы не лишиться счастья и удачи.

Воскресенье

Последний день недели — время отдыха. Подметать или мыть полы в воскресенье, согласно приметам, означает получение неприятностей. Также не стоит заниматься хобби, особенно если оно связано с напряжением для глаз.

Субботние запреты

В субботу избегайте уборки, которая может запачкать одежду. Мытье потолков или использование агрессивной химии лучше перенести, чтобы не накликать беду.

После приема гостей

Если в вашем доме были гости, сразу начинать уборку не стоит. Разрешается только убрать еду и вымыть посуду. Если начать генеральную уборку, то можно привлечь неудачу в свою жизнь и жизнь гостей.

Вечерняя уборка — под запретом

Убираться желательно в светлое время суток, до 17:00. Вечерний или ночной клининг, особенно мытье полов, может привести к потерям.

Когда родственники в поезде

Если близкие находятся в дороге, не стоит прибираться в день их отъезда. Это может вызвать неприятности в пути или даже помешать их возвращению.

Понедельник — ближайший день

Первые недели также не считаются благоприятными для уборки. Мытье полов в понедельник может привести к ухудшению вашего внешнего вида и ухудшению состояния дома.

Оптимальные дни для уборки

Если вы хотите навести порядок, выберите вторник, среду или четверг. В эти дни считаются наиболее удачными для клининга, и ваш дом станет чистым без риска привлечения негатива.

Пусть ваш дом всегда будет уютным и счастливым, но уборку лучше проводить с учётом всех примет!

Новости по теме
А вы знали, в каких городах мира жить дороже всего? Расскажем, на каком месте в этом рейтинге Санкт-Петербург А вы знали, в каких городах мира жить дороже всего? Расскажем, на каком месте в этом рейтинге Санкт-Петербург 7 января 2025 21:02
Расстанетесь с любимым, лишитесь идей: в какие дни запрещено мыть голову Расстанетесь с любимым, лишитесь идей: в какие дни запрещено мыть голову 21 ноября 2024 11:30
Отличный подарок не только для женщин: по какому поводу и какие цветы уместно купить мужчине Отличный подарок не только для женщин: по какому поводу и какие цветы уместно купить мужчине 8 ноября 2024 16:00
Отличный повод съездить в Выборг: в какие дни вход в Монрепо будет бесплатным Отличный повод съездить в Выборг: в какие дни вход в Монрепо будет бесплатным 8 октября 2024 19:00
Вот в какие дни октября в Турцию лететь дешевле всего: отели те же, а денег заплатите меньше Вот в какие дни октября в Турцию лететь дешевле всего: отели те же, а денег заплатите меньше 21 сентября 2024 19:40
Автор:
Максакова Яна
Общество Приметы
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще