Чистый Петербург: 30% территорий обновлено за 10 дней

За первые 10 дней месячника по благоустройству в Санкт-Петербурге привели в порядок 30% объектов и территорий. В этот период очистили 2,4 тысячи фасадов зданий, отремонтировали 96 детских и спортивных площадок, а также выполнили другие работы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, 16 апреля начнутся первые посадки деревьев — акция стартует в Полюстровском парке.
В ходе месячника планируется высадить более 3 тысяч деревьев, около 30 тысяч кустарников и 280 тысяч цветов.
Уже проделан значительный объем работ в парках и садах: санитарная обрезка 114 деревьев, обновление 875 кв. м газонов, ремонт и покраска 337 скамеек, 2,7 тысячи урн, а также 142 погонных метров металлических ограждений.
Особое внимание уделили и городским магистралям: очистили 19 млн кв. м улично-дорожной сети, 766 остановок транспорта, заменили 152 метра поврежденных ограждений.