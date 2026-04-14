Чистый Петербург: 30% территорий обновлено за 10 дней
Готовлю невероятный завтрак за 5 минут: просто ставлю в микроволновку — и готово Полезное
Когда начнутся кинопоказы под открытым небом в Новой Голландии? Вопросы о Петербурге
Гребень диктует погоду в Петербурге: от +14 до +17°C с северо-восточным ветром 14–15 апреля Город
Соблюдаю 5 правил с жимолостью: Гребу сладкие ягодки вёдрами - простые хитрости Полезное
ЗСД предупреждает: с 22:00 личный кабинет и приложение встанут Город
Чистый Петербург: 30% территорий обновлено за 10 дней

Опубликовано: 14 апреля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Чистый Петербург: 30% территорий обновлено за 10 дней
Чистый Петербург: 30% территорий обновлено за 10 дней
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Всего за месячник намерены высадить свыше 3 тысяч деревьев.

За первые 10 дней месячника по благоустройству в Санкт-Петербурге привели в порядок 30% объектов и территорий. В этот период очистили 2,4 тысячи фасадов зданий, отремонтировали 96 детских и спортивных площадок, а также выполнили другие работы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, 16 апреля начнутся первые посадки деревьев — акция стартует в Полюстровском парке.

В ходе месячника планируется высадить более 3 тысяч деревьев, около 30 тысяч кустарников и 280 тысяч цветов.

Уже проделан значительный объем работ в парках и садах: санитарная обрезка 114 деревьев, обновление 875 кв. м газонов, ремонт и покраска 337 скамеек, 2,7 тысячи урн, а также 142 погонных метров металлических ограждений.

Особое внимание уделили и городским магистралям: очистили 19 млн кв. м улично-дорожной сети, 766 остановок транспорта, заменили 152 метра поврежденных ограждений.

Автор:
Юлия Аликова
