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Что делать, если сосулька с крыши повредила машину: какие доказательства нужны петербуржцам

2 января 2025 15:33
Что делать, если сосулька с крыши повредила машину: какие доказательства нужны петербуржцам
Что делать, если сосулька с крыши повредила машину: какие доказательства нужны петербуржцам
Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Главное – все сделать правильно.

Зимнее время года, при всей своей красоте, нередко приносит с собой неприятности, связанные со снегопадами и обледенением. Одной из таких неприятностей является падение снега и сосулек с крыши на припаркованный автомобиль, что может привести к его повреждению. В таких случаях важно знать, как правильно действовать, чтобы добиться компенсации за причиненный ущерб.

Кто несет ответственность

Если автомобиль был припаркован и не двигался в момент падения снега, то это расценивается как порча имущества. Ответственность за это несет обслуживающая организация, в обязанности которой входит своевременная очистка крыш от снега и наледи. Если же снег упал с козырька балкона, то к ответственности, возможно, будет привлечен и владелец квартиры, хотя судебная практика по данному вопросу является неоднозначной.

Что делать при повреждении припаркованного автомобиля

В случае повреждения припаркованного автомобиля необходимо вызвать участкового для фиксации происшествия. Обычно, после проверки обстоятельств, составляется акт об отказе в возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», так как в подобных случаях отсутствует прямой умысел на повреждение имущества.

Что делать при повреждении движущегося автомобиля

Если же снег упал на автомобиль, который находился в движении, то это классифицируется как дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В этом случае необходимо вызывать сотрудников ГИБДД для составления протокола.

Подготовка доказательств

Независимо от того, был ли автомобиль припаркован или находился в движении, до приезда участкового или сотрудников ГИБДД владельцу следует сфотографировать все повреждения, а также сделать общее фото автомобиля, чтобы было понятно его местоположение и направление движения (или место парковки). Также следует зафиксировать на фото или видео номера автомобиля. Эти материалы могут служить доказательствами вашей правоты в дальнейшем.

Получение компенсации

После того как протокол о повреждении автомобиля составлен, можно обращаться в управляющую компанию (или к собственнику здания, если это офис или торговый центр) для получения компенсации за нанесенный ущерб. Предварительно рекомендуется оценить стоимость ремонта. Если у владельца автомобиля оформлен полис КАСКО, то страховая компания оплатит ремонт в соответствии с условиями страхования.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Автотранспорт
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