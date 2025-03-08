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Что за сторица такая, и почему она возвращается к петербуржцам?

8 марта 2025 19:03
Арт изображение пословицы вернется сторицей
Что за сторица такая, и почему она возвращается к петербуржцам?
Фото Городовой.ру

История выражения, ударение и смысл.

Фраза «вернётся сторицей» кажется чем-то древним, пришедшим из старинных летописей или церковных текстов. Сегодня её чаще можно услышать в значении «добро вернётся в многократном размере». Но какова её настоящая история и почему многие ошибаются с ударением?

Какой смысл заложен в этой фразе?

Это выражение используется, когда хотят сказать, что вложенные усилия, добрые поступки или даже ошибки не останутся без последствий, а в будущем вернутся в значительно большем объёме.

Например, человек помог кому-то бескорыстно — и со временем ему тоже кто-то поможет, причём в гораздо большей степени. Или же наоборот: если кто-то причиняет зло, оно вернётся ему в многократном размере.

Примеры:

  • «Учись усердно, и знания твои вернутся сторицей» — так могли наставлять учителей в дореволюционной России.
  • Не скупись на добрые дела, они всегда возвращаются сторицей», — говорили герои русских сказок.
  • «В продолжение вечера, находясь, по его выражению, под дирекциею супруги, он постничал и выпил только рюмок пять доппелькюмеля [род тминной водки], но за ужином вознаградил себя сторицею». (А. Ф. Писемский)

Почему «стори́цей», а не «сто́рицей»?

Многие, услышав это слово впервые, ошибочно ставят ударение на первый слог («сто́рицей»), но на самом деле оно падает на «и» — «стори́цей». Это слово произошло от старославянского «сторица», которое обозначало сто единиц чего-либо.

Происхождение термина

Слово «сторица» образовано от числительного «сто» и изначально означало сотню, стократное увеличение. В древних текстах оно употреблялось в экономическом, хозяйственном и духовном контекстах:

  • В торговле оно могло обозначать доход, выросший в сотню раз.
  • В религиозных текстах «сторица» упоминалась как символ великой награды за праведные дела.
  • В разговорной речи означала щедрое вознаграждение.

Где можно встретить выражение сегодня?

Хотя «вернётся сторицей» уже не так часто звучит в повседневной жизни, это выражение активно используется в:

  • художественной литературе,
  • публицистике,
  • разговорной речи, особенно в назидательном тоне, отмечает автор Дзен-канала «Беречь речь».

Вывод

Выражение «вернётся сторицей» — это древняя фраза, смысл которой актуален до сих пор. Оно подчёркивает идею о том, что любые вложенные усилия, поступки, намерения и действия не остаются без ответа, а со временем приумножаются. И пусть оно звучит старомодно, его суть остаётся важной для каждого: добрые дела окупаются, а ошибки имеют последствия.

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Автор:
Игорь Мустафин
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