Что за сторица такая, и почему она возвращается к петербуржцам?

Фраза «вернётся сторицей» кажется чем-то древним, пришедшим из старинных летописей или церковных текстов. Сегодня её чаще можно услышать в значении «добро вернётся в многократном размере». Но какова её настоящая история и почему многие ошибаются с ударением?
Какой смысл заложен в этой фразе?
Это выражение используется, когда хотят сказать, что вложенные усилия, добрые поступки или даже ошибки не останутся без последствий, а в будущем вернутся в значительно большем объёме.
Например, человек помог кому-то бескорыстно — и со временем ему тоже кто-то поможет, причём в гораздо большей степени. Или же наоборот: если кто-то причиняет зло, оно вернётся ему в многократном размере.
Примеры:
- «Учись усердно, и знания твои вернутся сторицей» — так могли наставлять учителей в дореволюционной России.
- Не скупись на добрые дела, они всегда возвращаются сторицей», — говорили герои русских сказок.
- «В продолжение вечера, находясь, по его выражению, под дирекциею супруги, он постничал и выпил только рюмок пять доппелькюмеля [род тминной водки], но за ужином вознаградил себя сторицею». (А. Ф. Писемский)
Почему «стори́цей», а не «сто́рицей»?
Многие, услышав это слово впервые, ошибочно ставят ударение на первый слог («сто́рицей»), но на самом деле оно падает на «и» — «стори́цей». Это слово произошло от старославянского «сторица», которое обозначало сто единиц чего-либо.
Происхождение термина
Слово «сторица» образовано от числительного «сто» и изначально означало сотню, стократное увеличение. В древних текстах оно употреблялось в экономическом, хозяйственном и духовном контекстах:
- В торговле оно могло обозначать доход, выросший в сотню раз.
- В религиозных текстах «сторица» упоминалась как символ великой награды за праведные дела.
- В разговорной речи означала щедрое вознаграждение.
Где можно встретить выражение сегодня?
Хотя «вернётся сторицей» уже не так часто звучит в повседневной жизни, это выражение активно используется в:
- художественной литературе,
- публицистике,
- разговорной речи, особенно в назидательном тоне, отмечает автор Дзен-канала «Беречь речь».
Вывод
Выражение «вернётся сторицей» — это древняя фраза, смысл которой актуален до сих пор. Оно подчёркивает идею о том, что любые вложенные усилия, поступки, намерения и действия не остаются без ответа, а со временем приумножаются. И пусть оно звучит старомодно, его суть остаётся важной для каждого: добрые дела окупаются, а ошибки имеют последствия.